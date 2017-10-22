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Экологическая катастрофа: жители Болграда могут остаться без питьевой воды (видео)

22.10.2017

Критическая экологическая ситуация сложилась из-за практически прекратившегося водообмена между бессарабскими озерами и рекой Дунай. Особенно страдает крупнейшее озеро Украины Ялпуг, которое обеспечивает водой жителей Болграда.

Большинство каналов, которые питали озеро водой, сегодня загрязнены и не пропускают воду. В результате, водоемы обмелели, заросли камышом и водорослями, некоторые из них активно выделяют сероводород.

По словам местных жителей, с возросшим количеством ила очистные сооружения порой не справляются и в результате грязь попадает прямиком в краны. После дождей вода бывает настолько грязной, что ее не то, что пить нельзя, даже стирать одежду невозможно.

Об экологической проблеме юга Одесской области, связанной с высыханием расположенных в низовье Дуная озер, рассказали журналисты телеканала «Интер»

Городской голова Болграда отмечает, что без поддержки государства проблему не решить.

В августе в Измаильский район приезжал начальник отдела водохозяйственных обоснований и природопользования института «Укрюжгипроводхоз» Владимир Егоращенко. Одесский специалист вместе с и.о. начальника Дунайского бассейнового управления водных ресурсов Александром Кибалка, специалистом по вопросам экологии Измаильской РГА Ольгой Геновой и сельским головой Старой Некрасовки Григорием Минжинером провели выездное совещание на берегу Дуная непосредственно в точке начала канала Общественный.

Позиция Владимира Егоращенко сводится к следующему: расчистку подводящего канала следует спроектировать так, чтобы вернуться к его исходному состоянию, которое было в 50-х годах прошлого столетия. Для этого понадобиться как расчистка, так и открытие шлюзов, чтобы возобновить естественный водообмен. Одесский специалист уверен, что естественные условия должны быть приоритетными в вопросе использования водоемов.

В Болградском районе незаконно захватывают земли

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Elena

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