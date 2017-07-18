Одесситов штрафуют: кто и за что (видео)

В мэрии отчитались: количество административных протоколов в Одессе значительно увеличилось.

В основном любят искать нарушения представители ГАСКа, которые составили 326 протоколов на сумму 6,4 млн грн (более 80% суммы наложенных штрафов).

«За первое полугодие мы составили 2 039 протоколов. Это на 225 протоколов больше, чем было в первом полугодии 2016 года. Управление государственного контроля. Из 2 тысяч протоколов 326 протоколов составило именно это подразделение», — отметила директор департамента финансов Одесского горсовета Светлана Бедрега.

«Всего по оплате штрафов поступило в бюджет города 1 млн 132 тыс. 733 гривны. За первые полгода 2017-го передано на рассмотрение административной комиссии 849 протоколов. Фактически поступило в бюджет города 766 тысяч гривен», — сообщил председатель административной комиссии Одесского горсовета Александр Ахмеров.

По количеству лидируют ЖКСы и департамент муниципальной безопасности, а также Горзелентрест и управление торговли. ЖКСы и департамент муниципальной безопасности в общей сложности выписали 60 % штрафов. В управлении культурного наследия не составили ни одного протокола.

http://dilova.com.ua/odessa/za-peregruz-na-odesskih-trassah-budut-shtrafovat/