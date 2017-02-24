2017-02-24, 13:13

Глеб Милютин встретился с представителями одесского бизнеса и общественности

Такие встречи проходят в Главном управлении ГФС в Одесской области ежемесячно с целью решения важных вопросов, связанных с администрированием налогов и налогообложением.

И.о. начальника ГУ ГФС в Одесской области Глеб Милютин проинформировал о принятых мерах по итогам предыдущей встречи.

Так, в частности, с учетом пожеланий налогоплательщиков в Центре обслуживания плательщиков ГНИ в Приморском районе г. Одессы (ул. Южная, 1, 17 окно) обеспечена возможность ежедневно проводить сверки по уплате налогов юридическими лицами.

При обсуждении этого вопроса участники встречи отметили добросовестное отношение к посетителям работников Центра, но отметили также необходимость модернизации помещения.

Руководитель фискальной службы Одесчины напомнил, что продолжается кампания декларирования доходов граждан, полученных в 2016 году, и отметил, что консультационные услуги и практическую помощь в заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах предоставляют в каждом из 22-х Центров обслуживания плательщиков.

Глеб Милютин также подчеркнул, что с 1 января 2017 года размер минимальной заработной платы составляет 3200 гривен.

«Это тот минимум, который гарантирован государством каждому наемному работнику, независимо от формы собственности работодателя», - отметил он.

В ходе заседания представители бизнеса обратились к руководителю службы с вопросами относительно администрирования налога на добавленную стоимость, упрощенной системы налогообложения, электронной отчетности.

Все вопросы, поставленные участниками встречи, взяты в работу.