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ЭКСПРЕСС ОПРОС

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-24, 13:13
Глеб Милютин встретился с представителями одесского бизнеса и общественности

Такие встречи проходят в Главном управлении ГФС в Одесской области ежемесячно с целью решения важных вопросов, связанных с администрированием налогов и налогообложением.

И.о. начальника ГУ ГФС в Одесской области Глеб Милютин проинформировал о принятых мерах по итогам предыдущей встречи.

Так, в частности, с учетом пожеланий налогоплательщиков в Центре обслуживания плательщиков ГНИ в Приморском районе г. Одессы (ул. Южная, 1, 17 окно) обеспечена возможность ежедневно проводить сверки по уплате налогов юридическими лицами.

При обсуждении этого вопроса участники встречи отметили добросовестное отношение к посетителям работников Центра, но отметили  также необходимость модернизации помещения.

Руководитель фискальной службы Одесчины напомнил, что продолжается кампания декларирования доходов граждан, полученных в 2016 году, и отметил, что консультационные услуги и практическую помощь в заполнении  налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах предоставляют в каждом из 22-х Центров обслуживания плательщиков.

Глеб Милютин  также подчеркнул, что с 1 января 2017 года размер минимальной заработной платы составляет 3200 гривен.

 «Это тот минимум, который гарантирован государством каждому наемному работнику, независимо от формы собственности работодателя», - отметил он. 

В ходе заседания представители бизнеса обратились к руководителю службы с вопросами относительно администрирования налога на добавленную стоимость,  упрощенной системы налогообложения, электронной отчетности.

Все вопросы, поставленные участниками встречи, взяты в работу.


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