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2017-01-17, 13:21
Когда у одесситов возникает обязанность декларировать полученные доходы?
Обязанность относительно предоставления налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах у налогоплательщиков возникает:
- при получении доходов не от налоговых агентов (т.е. от других физических лиц, которые не зарегистрированные как самозанятые лица). К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам, наследование или получение в дар имущества не от членов семьи первой степени родства и т.п.;
- при получении от налоговых агентов доходов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но которые не освобожденные от налогообложения. К таким доходам относится, в частности, операции с инвестиционными активами;
- при получении иностранных доходов;
- в других случаях, предусмотренных законодательством, в частности, при получении в собственность имущества по решению суда.
Обязанность налогоплательщика относительно предоставления декларации считается выполненным и налоговая декларация не подается, если такой налогоплательщик получал доходы исключительно:
- от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
- исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных ІV разделом Налогового кодекса Украины (далее - НКУ);
- от операций продажи (обмена) имущества, дарение, при нотариальном удостоверении договоров за которыми был уплаченный налог соответственно ІV раздела НКУ;
- в виде объектов наследства, которые облагаются налогами по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог соответственно п.174.3 ст. 174 НКУ.
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