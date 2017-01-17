2017-01-17, 13:21

Когда у одесситов возникает обязанность декларировать полученные доходы?

Обязанность относительно предоставления налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах у налогоплательщиков возникает:

- при получении доходов не от налоговых агентов (т.е. от других физических лиц, которые не зарегистрированные как самозанятые лица). К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам, наследование или получение в дар имущества не от членов семьи первой степени родства и т.п.;

- при получении от налоговых агентов доходов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но которые не освобожденные от налогообложения. К таким доходам относится, в частности, операции с инвестиционными активами;

- при получении иностранных доходов;

- в других случаях, предусмотренных законодательством, в частности, при получении в собственность имущества по решению суда.

Обязанность налогоплательщика относительно предоставления декларации считается выполненным и налоговая декларация не подается, если такой налогоплательщик получал доходы исключительно:

- от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

- исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных ІV разделом Налогового кодекса Украины (далее - НКУ);

- от операций продажи (обмена) имущества, дарение, при нотариальном удостоверении договоров за которыми был уплаченный налог соответственно ІV раздела НКУ;

- в виде объектов наследства, которые облагаются налогами по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог соответственно п.174.3 ст. 174 НКУ.