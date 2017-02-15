Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Февраля
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-15, 17:15
Одесситы в составе сборной Украины стартуют в Могилеве

Сборная Украины среди молодежи сразится на VIII открытом республиканском турнире по боксу памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Генриха Ривкина, который проходит 15-18 февраля в Могилеве. 

Участвуют более 100 спортсменов со всех областей Беларуси, России, Украины и Латвии. На ринг выйдут боксеры 1999-2000 годов рождения, а также женщины в категории «элита» (старше 18 лет).

«Бои обещают быть яркими и зрелищными. Например, из Украины к нам приедет национальная сборная страны. Другие команды тоже отобрали лучших спортсменов, чтобы провести генеральную репетицию перед предстоящим чемпионатом Европы по боксу», - сообщил главный судья соревнований Вячеслав Титов.

Федерацию бокса Одесской области представляют Виктор Литвак и Георгий Задорожный. Сопровождает ребят главный тренер федерации Сергей Антонов.

 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП