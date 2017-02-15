2017-02-15, 17:15

Одесситы в составе сборной Украины стартуют в Могилеве

Сборная Украины среди молодежи сразится на VIII открытом республиканском турнире по боксу памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Генриха Ривкина, который проходит 15-18 февраля в Могилеве.

Участвуют более 100 спортсменов со всех областей Беларуси, России, Украины и Латвии. На ринг выйдут боксеры 1999-2000 годов рождения, а также женщины в категории «элита» (старше 18 лет).

«Бои обещают быть яркими и зрелищными. Например, из Украины к нам приедет национальная сборная страны. Другие команды тоже отобрали лучших спортсменов, чтобы провести генеральную репетицию перед предстоящим чемпионатом Европы по боксу», - сообщил главный судья соревнований Вячеслав Титов.

Федерацию бокса Одесской области представляют Виктор Литвак и Георгий Задорожный. Сопровождает ребят главный тренер федерации Сергей Антонов.



