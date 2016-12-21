2016-12-21, 18:44

Одесские СМИ получили фэйковую рассылку от нового губернатора

К концу рабочего дня, 21 декабря, в редакцию "Деловой Одессы", как, наверняка, и в ряд других СМИ, пришла рассылка от имени главы пресс-службы Одесской облгосадминистрации Анны Филимоновой.



Перезвонив по указанному в рассылке телефону, выяснилось, что никаких заявлений новый губернатор не делал и никакого распространения информации о назначениях в аппарате обладминистрации не поступало.

Далее приводим текст фэйкового заявления без изменений:

"Победитель конкурса и новый губернатор Одесской области Максим Степанов уже сделал важное заявление о духе своей политики и создании новой команды ради эффективной работы.

"Прошедший 20 декабря открытый конкурс показал, что на сложную, тернистую и от этого чрезвычайно интересную и почетную работу главы Одесской областной государственной администрации претендовали очень многие достойные люди. Именно поэтому я вижу первыми своими шагами на этом посту формирование команды профессионалов и достойных доверия одесситов людей с целью восстановления эффективной вертикали власти в регионе.

Еще вчера, сразу после оглашения результатов конкурса, я отметил, что уже имею "на примете" несколько человек, которым буду рекомендовать участвовать в конкурсах на должности моих будущих заместителей, глав департаментов областной администрации и глав районных администраций.

В частности, на должность своего первого заместителя я буду вести переговоры и рекомендовать принять участие в конкурсе безусловному лидеру "зрительских симпатий" по итогам вчерашних событий - Александру Остапенко. Уверен, что благодаря его профессионализму и авторитету мы вместе сможем восстановить подорванный имидж главы исполнительной власти в области.

Еще одним из заместителей я бы хотел видеть прекрасного политолога, многократного депутата Одесского горсовета, системного оппозиционера Дмитрия Спивака.

В роли вице-губернатора в гуманитарной сфере вопросов я уже настоятельно рекомендую специалиста по коммуникациям Зою Казанжи, которая уже придумала мне прозвище "Полиграф Полиграфович". Хочу заметить, что я это воспринимаю вовсе не как булгаковского персонажа, а как признание моей нетерпимости ко лжи и как определенный опыт именно в полиграфической сфере - ведь под моим руководством впервые на постсоветском пространстве освоили изготовление биометрических документов.

Обновленный состав сектора связи с общественностью и пресс-службы представит Анна Филимонова, имеющая опыт подобной работы и умеющая тонко "разруливать" проблемы с журналистами.

На роль руководителя департамента экологии и природных ресурсов я хотел бы порекомендовать принципиального сторонника закона, защитника природы и ученого Ивана Русева.

Ситуацию с образованием в регионе я могу предложить сразу двум людям, которые доказали свой профессионализм - Александру Золотоносу или Сергею Колебошину.

В то же время есть люди, которых я бы не хотел видеть среди людей, принимающих те или иные решения в областной администрации. Прежде всего это непрофессиональное нынешнее руководство областной медицины во главе с немедиком Татьяной Кривой, а также стоящий за спиной каждого решения Соломии Бобровской волонтер Павел Паламарчук. Также будет вынуждена покинуть пост финансист Марина Зинченко и все, кто так или иначе связан с Натальей Чегодарь."

Утверждение Президентом Максима Степанова произойдет в ближайшие дни, о чем мы объявим дополнительно", - сказано в "якобы официальной информации пресс-службы облгосадминистрации".

Портфель одесского губернатора: Степанов - о планах, Остапенко и Червоненко - о прошедшем конкурсе