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2017-02-27, 13:08
Одесский Дворец спорта проведал Президент Федерации хоккея Украины (ФОТО)
Восстановлена ледовая арена в Одессе продолжает встречать гостей. Так, Дворец спорта посетил Президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин.
Во время встречи Анатолия Брезвина с руководством СДЮШОР «Льдинка» речь шла о развитии хоккейного спорта в Одесском регионе. В частности - обеспечение спортсменов материально-технической базой, а также создание отделения хоккея в детско-юношеской спортивной школе, которое со временем трансформируется в отдельную ДЮСШ.
Сегодня во Дворце спорта тренируются четыре хоккейных команды. Для проведения чемпионатов мирового уровня здесь необходимо отремонтировать раздевалку, зал для занятий и установить защитное стекло на ледовой площадке. На проведение работ потребуется около 1 миллиона гривен.
«С возвращением большого льда в Одессу начинается новая страница хоккейного спорта. Ведь подготовка команд для участия во всеукраинских и международных турнирах требует соответствующей спортивной базы, наличия специальной экипировки и оборудования. Вопросы обеспечения хоккеистов достойными условиями для тренировок и развития обязательно будут рассмотрены депутатским корпусом областного совета », - отметил председатель облсовета Анатолий Урбанский.
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