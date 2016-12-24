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2016-12-24, 12:54
Саакашвили в Одессе признался, что его развели (ВИДЕО)
Вечером 23 декабря в Одесской государственной областной библиотеке имени Грушевского Михаил Саакашвили устроил презентацию своей книги "Пробуждение силы. Уроки Грузии – для будущего Украины".
По словам Саакашвили, в ближайшие 3-4 месяца страну ждут либо досрочные выборы в парламент, либо вооруженный захват власти со всеми вытекающими последствиями. Саакашвили отметил, что за свои 55 лет ничего не нажил, но сумел построить великую страну, которая сейчас процветает. Также он уверен в том, что президент США Дональд Трамп будет работать только с честными людьми, а не "барыгами".
Также Саакашвили намекнул, что после того как разберется с Украиной, переключится на Россию.
"Признаю, что меня развели. Но один раз проиграв с наперсточниками, больше к ним не собираюсь и близко подходить, и главное все сделаю, чтобы положить конец 25 летнему разводу украинцев.
Меня спросили, чем буду заниматься после того, как поднимем Украину и сделаем ее Европейской сверхдержавой, я пошутил, что займусь Россией, предварительно переименовав ее в Новороссию", - расказал Саакашвили.
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