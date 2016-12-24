2016-12-24, 12:54

Саакашвили в Одессе признался, что его развели (ВИДЕО)

Вечером 23 декабря в Одесской государственной областной библиотеке имени Грушевского Михаил Саакашвили устроил презентацию своей книги "Пробуждение силы. Уроки Грузии – для будущего Украины".



Экс - губернатора сопровождали Соломия Бобровская и председатели Одесских райадминистраций.

По словам Саакашвили, в ближайшие 3-4 месяца страну ждут либо досрочные выборы в парламент, либо вооруженный захват власти со всеми вытекающими последствиями. Саакашвили отметил, что за свои 55 лет ничего не нажил, но сумел построить великую страну, которая сейчас процветает. Также он уверен в том, что президент США Дональд Трамп будет работать только с честными людьми, а не "барыгами".

Также Саакашвили намекнул, что после того как разберется с Украиной, переключится на Россию.

"Признаю, что меня развели. Но один раз проиграв с наперсточниками, больше к ним не собираюсь и близко подходить, и главное все сделаю, чтобы положить конец 25 летнему разводу украинцев.

Меня спросили, чем буду заниматься после того, как поднимем Украину и сделаем ее Европейской сверхдержавой, я пошутил, что займусь Россией, предварительно переименовав ее в Новороссию", - расказал Саакашвили.