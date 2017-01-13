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2017-01-13, 16:21
Соцсети в Одессе обсуждают инцидент на Соборной площади (ВИДЕО)
Поздним вечером 12 января на Соборной площади случился инцидент - бойцы Нацгвардии задержания пьяных дебоширов. Видео выложили на Youtube.
Задержанного в наручниках положили на снег, а далее последовали удары. Превысили ли нацгвардейцы полномочия - выясняют пользователи соцсетей.
Заявляется, что дебоширы — граждане Молдовы 1980 и 1987 гг рождения, которые ранее уже привлекались к ответственности. Им вменяют хулиганство и злостное неповиновение.
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