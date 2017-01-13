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St.Diamond

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-13, 16:21
Соцсети в Одессе обсуждают инцидент на Соборной площади (ВИДЕО)

Поздним вечером 12 января на Соборной площади случился инцидент - бойцы Нацгвардии задержания пьяных дебоширов. Видео выложили на Youtube.

Задержанного в наручниках положили на снег, а далее последовали удары. Превысили ли нацгвардейцы полномочия - выясняют пользователи соцсетей.

Добавим, что в пресс-службе Национальной гвардии Украины действия нацгвардейцев оценили положительно. 

Заявляется, что дебоширы — граждане Молдовы 1980 и 1987 гг рождения, которые ранее уже привлекались к ответственности. Им вменяют хулиганство и злостное неповиновение. 

«На законные требования военного наряда прекратить правонарушение, лица не отреагировали, а наоборот, стали оскорблять военнослужащих и угрожать им физической и должностной расправой. После неоднократных требований военнослужащих прекратить правонарушение, неизвестные лица начали драку. В результате чего военный наряд руководствуясь Законом Украины «О Национальной гвардии Украины» применил меры физического воздействия к правонарушителям и сопроводил последних к патрульному автомобилю», — сказано в сообщении. 


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