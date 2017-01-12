2017-01-12, 13:15

Степанов выполнит задания Порошенко, которые не осуществил Саакашвили (ВИДЕО)

Сегодня в Одессе состоялась церемония представления президентом Петром Порошенко нового губернатора Максима Степанова.



Представление нового руководителя области прошло в здании Одесской облгосадминистрации.



В зале присутствовали чиновники и представители ведомств Одессы, а также народные депутаты Николай Скорик, Александр Урбанский, Антон Киссе, Дмитрий Голубов, Эдуард Гуляев, Павел Унгурян, Сергей Кивалов. Несмотря на отпуск, городской голова Геннадий Труханов также находился в зале.







Президент отметил, что решение назначить Степанова - правильное.

"Уверен, что сегодня мое решение о назначении человека, который победил на конкурсе в качестве главы председателя ОГА,Максима Степанова, - это правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек, который не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя ОГА. Человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам, человек, настроенный на четкие обязательства и их выполнение", - сказал Порошенко.







Задания для области, по словам Порошенко, не новые - это, в первую очередь, дорожное строительство.

"Степанов получил от меня четкие и понятные задания, которые не выполнил его предшественник", - сказал Порошенко.





Президент не называя имен раскритиковал экс-губернатора Михаила Саакашвили за излишний пиар, а руководителя таможни Юлию Марушевскую за невыполнение бюджета.

"Когда я говорю, не словом, а делом - я хочу видеть не разговоры, а реальный результат", - завил Порошенко.

Также глава государства сказал, что регион за последние три месяца получил 330 миллионов на реконструкцию дорог, и вспомнил про Центр предоставления админуслуг.

"Через несколько месяцев Центр предоставления админуслуг заработает как надо", - пообещал президент.

Также, скорее всего, в городе и области улучшится криминогенная ситуация. Гарант дал поручение силовикам навести порядок.