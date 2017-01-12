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2017-01-12, 13:15
Степанов выполнит задания Порошенко, которые не осуществил Саакашвили (ВИДЕО)
Сегодня в Одессе состоялась церемония представления президентом Петром Порошенко нового губернатора Максима Степанова.
"Уверен, что сегодня мое решение о назначении человека, который победил на конкурсе в качестве главы председателя ОГА,Максима Степанова, - это правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек, который не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя ОГА. Человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам, человек, настроенный на четкие обязательства и их выполнение", - сказал Порошенко.
"Степанов получил от меня четкие и понятные задания, которые не выполнил его предшественник", - сказал Порошенко.
Президент не называя имен раскритиковал экс-губернатора Михаила Саакашвили за излишний пиар, а руководителя таможни Юлию Марушевскую за невыполнение бюджета.
"Когда я говорю, не словом, а делом - я хочу видеть не разговоры, а реальный результат", - завил Порошенко.
Также глава государства сказал, что регион за последние три месяца получил 330 миллионов на реконструкцию дорог, и вспомнил про Центр предоставления админуслуг.
"Через несколько месяцев Центр предоставления админуслуг заработает как надо", - пообещал президент.
Также, скорее всего, в городе и области улучшится криминогенная ситуация. Гарант дал поручение силовикам навести порядок.
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