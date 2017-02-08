2017-02-08, 11:55

Уступите место: кадровая ротация в одесском горсовете

Сегодня в Одессе проходит XIII сессия горсовета.



На повестке дня около 80-ти вопросов, включая кадровые, бюджетные, земельные, касающиеся целевых городских программ, объектов коммунальной собственности и другие.



В начале работы депутаты коснулись кадровых вопросов. Свои полномочия сложил депутат Павел Гайдай, который меняет работу и место жительства. На его место вступила член фракции «Самопомощь» Ольга Квасницкая.







И тут, мэр Геннадий Труханов вспомнил одиозную фигуру Саши Боровика.

«Где-то далеко, в далекой Германии скучает Саша Боровик… и забыл про мандат депутата городского совета. Саша, если нас слышишь. Уступи место одесситу, который будет работать в Одессе, заботиться об Одессе» - с улыбкой заявил Геннадий Труханов под смех и аплодисменты зала.

Напомним, в день полученгия депутатского мандата Александра Боровика вынесли из сессионного зала горсовета. Позже, на заседании комиссии по этике депутата одесского горсовета Дмитрия Палпатина обязали принести свои извинения Саше Боровику на следующей сессии городского совета.







Как Сашу Боровика вынесли из сессионного зала (видео)



Объяснительная Палпатина о выносе Боровика достойна Юморины!