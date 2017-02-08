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2017-02-08, 11:55
Уступите место: кадровая ротация в одесском горсовете
Сегодня в Одессе проходит XIII сессия горсовета.
«Где-то далеко, в далекой Германии скучает Саша Боровик… и забыл про мандат депутата городского совета. Саша, если нас слышишь. Уступи место одесситу, который будет работать в Одессе, заботиться об Одессе» - с улыбкой заявил Геннадий Труханов под смех и аплодисменты зала.
Напомним, в день полученгия депутатского мандата Александра Боровика вынесли из сессионного зала горсовета. Позже, на заседании комиссии по этике депутата одесского горсовета Дмитрия Палпатина обязали принести свои извинения Саше Боровику на следующей сессии городского совета.
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