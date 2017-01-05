2017-01-05, 14:47

В Одессе - боевая готовность № 1

Одесская мэрия обращается к руководителям предприятий с просьбой 6-8 января учитывать сложные погодные условия при организации рабочего процесса.

Первый вице-мэр Одессы Анатолий Орловский провел заседание штаба с целью согласования проведения оперативных мер по ликвидации последствий непогоды.

В заседании приняли участие: руководители городских районных администраций, профильных структурных подразделений одесской мэрии, КП «ЖКС», представители ГСЧС, Национальной полиции, ПАО «Одессаоблэнерго» и филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс».

«Все службы приведены в готовность №1. Обеспечено круглосуточное дежурство на коммунальных, энерго- и водоснабжающих предприятиях. В первую очередь будут расчищаться подходы и подъезды к городским жизнеобеспечивающим предприятиям и организациям, а с учетом праздника – и к храмам, а также магистральные дороги», - подчеркнул Анатолий Орловский.





Первый вице-мэр сообщил, что в связи с прогнозируемым снегопадом 6 января будет ограничен въезд большегрузного транспорта на территорию города Одессы. Одесская мэрия также обращается к жителям города с просьбой без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы города.

Для обеспечения беспрепятственного проезда коммунального транспорта, задействованного в ликвидации снежных заносов, убедительная просьба не оставлять личный транспорт на трамвайных путях, магистральных улицах и остановках общественного транспорта.

Всего к работе в сложных зимних условиях готово 120 единиц спецтехники: 82 коммунальной собственности и 38 привлеченной. На базах КП «Городские дороги» и КП «ЖКС» песчано-соляная смесь имеется в достаточном количестве.

С 6 января на период сильных морозов в Одессе будут работать пункты обогрева:

- Приморский район - парк Преображенский (ул. Мечникова);

- Суворовский район - ул. Жолио-Кюри, 29а угол ул. Ген. Бочарова (в районе автомойки «Нептун»).



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