

﻿ 2017-02-14, 11:00 В Одессе должностные лица сокрыли 4,7 млн.гривен В Одессе фискальной службой разоблачены должностные лица предприятия, которые уклонились от уплаты налогов на сумму почти 4,7 млн.грн. Ведомости о совершении криминального правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований за ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины В ходе расследования криминального производства установлено вероятное безосновательное формирование налогового кредита по НДС путем проведения бестоварных операций. Во время 4 санкционированных обысков изъяты денежные средства в сумме почти 815 тыс.грн., печати, регистрационные документы предприятий, чековые книжки, черновые записи, первичная бухгалтерская документация по взаимоотношениям с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности и компьютерная техника.

