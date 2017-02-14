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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-14, 11:00
В Одессе должностные лица сокрыли 4,7 млн.гривен

В Одессе фискальной службой разоблачены должностные лица предприятия, которые уклонились от уплаты налогов на сумму почти 4,7 млн.грн.

Ведомости о совершении криминального правонарушения внесены в  Единый реестр досудебных расследований за ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины

В ходе расследования криминального производства установлено вероятное безосновательное формирование налогового кредита по НДС путем проведения бестоварных операций.

Во время 4 санкционированных обысков изъяты денежные средства в сумме почти 815 тыс.грн., печати, регистрационные документы предприятий, чековые книжки, черновые записи, первичная бухгалтерская документация по взаимоотношениям с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности и компьютерная техника.

 


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