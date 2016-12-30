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2016-12-30, 11:34
В Одесском «Олимпийце» внедрили энергоэффективность
Еще один пример программы энергоэффективности в действии - в единственном в Одесской области крытом легкоатлетическом манеже спортивного комплекса «Олимпиец» заменены старые осветительные фонари на новые современные.
Из 84 фонарей здание освещали лишь 30 на 250W. Здесь тренируются около 5000 спортсменов с ноября по май месяц. Это сборная Одесской области по легкой атлетике, спортсмены-инвалиды из организации «Инваспорт», студенты ряда высших учебных заведений города. В частности, здесь проводятся тренировки по регби, пожарно-прикладному спорту, ведет подготовку сборная команда Одесской области по вольной и греко-римской борьбе.
Депутат областного совета Дмитрий Чапир и директор КП «Одесская областная энергосберегающая кампания» Виталий Савич лично убедились в высоком качестве освещения на спортивном объекте где тренируются наши будущие чемпионы и жители области и города.В следующем году запланированы замену кровли и всех окон.
"Старые фонари заменили на 40 LED светодиодных долговечных 100 W в рамках программы энергоэффективности Одесской области на 2015-2018 годы. Это позволит спортивному комплексу сократить потребление электроэнергии и расходов почти на 40%" ,- отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.
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