2016-12-30, 11:34

В Одесском «Олимпийце» внедрили энергоэффективность

Еще один пример программы энергоэффективности в действии - в единственном в Одесской области крытом легкоатлетическом манеже спортивного комплекса «Олимпиец» заменены старые осветительные фонари на новые современные.



Из областного бюджета было выделено более 500 000 гривен.

Из 84 фонарей здание освещали лишь 30 на 250W. Здесь тренируются около 5000 спортсменов с ноября по май месяц. Это сборная Одесской области по легкой атлетике, спортсмены-инвалиды из организации «Инваспорт», студенты ряда высших учебных заведений города. В частности, здесь проводятся тренировки по регби, пожарно-прикладному спорту, ведет подготовку сборная команда Одесской области по вольной и греко-римской борьбе.

Депутат областного совета Дмитрий Чапир и директор КП «Одесская областная энергосберегающая кампания» Виталий Савич лично убедились в высоком качестве освещения на спортивном объекте где тренируются наши будущие чемпионы и жители области и города.В следующем году запланированы замену кровли и всех окон.

"Старые фонари заменили на 40 LED светодиодных долговечных 100 W в рамках программы энергоэффективности Одесской области на 2015-2018 годы. Это позволит спортивному комплексу сократить потребление электроэнергии и расходов почти на 40%" ,- отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.