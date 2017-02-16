2017-02-16, 11:41

12 млн.гривен акцизного налога заплатили в бюджет одесситы

Из общей суммы поступлений, почти 8 млн.грн. поступило в виде акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров и свыше 4 млн.грн. с ввезенных на территорию Украины товаров.

От предприятий - производителей винодельческой продукции поступило 7,5 млн.грн. акцизного налога, 0,1 млн.грн. уплатили производители пива.

По состоянию на 01.02.2017 года в местные бюджеты поступило почти 7, 9 млн.грн. акцизного налога с розничной реализации подакцизных товаров.

Кроме этого, по состоянию на 01.02.2017 года субъекты хозяйствования, которые получили лицензии на право розничной и оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями уплатили в бюджет свыше 5 млн.грн.

В январе 2017 года за неуплату последующего платежа приостановлено 9 и аннулировано 108 лицензий на основании заявлений субъектов хозяйствования.