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2017-02-15, 13:43
20 февраля одесских патриотов призывают сесть за круглый стол
Политики-патриоты обязаны собраться за круглым столом 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, и подписать «акт о ненападении» ради сохранения государства.
Лидеры партий «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Батькивщина», «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Самопомощь» обязаны прекратить междоусобицу, вернуться к коалиции 2014 года «Европейская Украина» и совместно с общественностью разработать стратегические направления развития страны, принять «Национальную платформу развития» и шаг за шагом реализовывать её, отказавшись от популизма и грязного пиара ради собственных рейтингов.
Продолжение внутренней политической борьбы приведёт, по мнению руководителей ВО «Вільні люди», к гибели украинской государственности.
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