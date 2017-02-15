2017-02-15, 13:43

20 февраля одесских патриотов призывают сесть за круглый стол

Политики-патриоты обязаны собраться за круглым столом 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, и подписать «акт о ненападении» ради сохранения государства.



С таким обращением к коллегам-парламентариям, в ходе недавнего Национального круглого стола «Єдність заради перемоги» в Одессе, оьратились лидеры Всеукраинского объединения «Вільні люди».

Лидеры партий «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Батькивщина», «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Самопомощь» обязаны прекратить междоусобицу, вернуться к коалиции 2014 года «Европейская Украина» и совместно с общественностью разработать стратегические направления развития страны, принять «Национальную платформу развития» и шаг за шагом реализовывать её, отказавшись от популизма и грязного пиара ради собственных рейтингов.

Продолжение внутренней политической борьбы приведёт, по мнению руководителей ВО «Вільні люди», к гибели украинской государственности.