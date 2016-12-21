2016-12-21, 18:10

23 декабря на сессии Одесского облсовета - более 50 вопросов

В рамках подготовки к сессии председатель областного совета Анатолий Урбанский провел совместное заседание постоянных комиссий, во время которого депутаты обсудили ориентировочную повестку дня восьмой сессии, запланированной на 23 декабря.



Сейчас она содержит более 50 вопросов.

В заседании приняли участие руководители постоянных комиссий, уполномоченные представители депутатских групп и фракций, представители профильных департаментов областной государственной администрации.

Среди вопросов, которые содержит ориентировочный порядок внесения изменений в бюджет на 2017 год, ряд имущественных вопросов и обращений.



Также на пленарное заседание будет вынесен вопрос о принятии и внесении изменений в ряд региональных программ. Среди них - Региональная программа по поддержке индивидуального строительства «Свой дом» на 2017-2020 годы, программа гражданской защиты техногенной и пожарной безопасности Одесской области на 2014-2017 годы, программа поддержки развития книгоиздания и средств массовой информации на 2017-2019 годы.