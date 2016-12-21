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2016-12-21, 18:10
23 декабря на сессии Одесского облсовета - более 50 вопросов
В рамках подготовки к сессии председатель областного совета Анатолий Урбанский провел совместное заседание постоянных комиссий, во время которого депутаты обсудили ориентировочную повестку дня восьмой сессии, запланированной на 23 декабря.
В заседании приняли участие руководители постоянных комиссий, уполномоченные представители депутатских групп и фракций, представители профильных департаментов областной государственной администрации.
Среди вопросов, которые содержит ориентировочный порядок внесения изменений в бюджет на 2017 год, ряд имущественных вопросов и обращений.
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