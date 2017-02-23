2017-02-23, 11:11

23 февраля в Одессе: Стерненко и заминированный парк Шевченко (ФОТО)

Экс-руководитель одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко свою принципиальную позицию по поводу декоммунизированного праздника 23 февраля.

«Пост к одесситам. А вы будете праздновать 23 февраля? Ну тот, что день савецкой армии? Нет? А вот пророссийский Moris Ibragim, коммунист, приехавший из Ливана для становления «русского мира», будет праздновать. И даже не один, а с такими же представителями фауны. Собираются они в 11:00 на аллее Славы.

Кстати, Морис сам туда всех приглашает. Ну вы поняли», — написал Стерненко в соцсети.







Сегодня патриот отправился к автобусу с пенсионерами-ветеранами с личным досмотром.



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Тем временем полиция оцепила территорию, примыкающую к Аллее Славы в одесском парке имени Шевченко и не пропускает к ней людей.

По информации правоохранителей, монумент, то ли площадь заминированы и ведутся мероприятия по поиску взрывчатки.

Вместе с тем, желающих отметить декоммунизированный праздник собралось всего немного, около десятка человек.