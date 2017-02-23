|Вокруг роста цен: еда, бензин и коммуналка
|Все о проведении регистрации на внешнее независимое оценивание в 2017 году
|Быть в курсе: налоговые нововведения
|
2017-02-23, 11:11
23 февраля в Одессе: Стерненко и заминированный парк Шевченко (ФОТО)
Экс-руководитель одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко свою принципиальную позицию по поводу декоммунизированного праздника 23 февраля.
«Пост к одесситам. А вы будете праздновать 23 февраля? Ну тот, что день савецкой армии? Нет? А вот пророссийский Moris Ibragim, коммунист, приехавший из Ливана для становления «русского мира», будет праздновать. И даже не один, а с такими же представителями фауны. Собираются они в 11:00 на аллее Славы.
Кстати, Морис сам туда всех приглашает. Ну вы поняли», — написал Стерненко в соцсети.
По информации правоохранителей, монумент, то ли площадь заминированы и ведутся мероприятия по поиску взрывчатки.
Вместе с тем, желающих отметить декоммунизированный праздник собралось всего немного, около десятка человек.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП