Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Февраля
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-23, 11:11
23 февраля в Одессе: Стерненко и заминированный парк Шевченко (ФОТО)

Экс-руководитель одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко свою принципиальную позицию по поводу декоммунизированного праздника 23 февраля.

«Пост к одесситам. А вы будете праздновать 23 февраля? Ну тот, что день савецкой армии? Нет? А вот пророссийский Moris Ibragim, коммунист, приехавший из Ливана для становления «русского мира», будет праздновать. И даже не один, а с такими же представителями фауны. Собираются они в 11:00 на аллее Славы.

Кстати, Морис сам туда всех приглашает. Ну вы поняли», — написал Стерненко в соцсети.

 

Сегодня патриот отправился к автобусу с пенсионерами-ветеранами с личным досмотром.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Тем временем полиция оцепила территорию, примыкающую к Аллее Славы в одесском парке имени Шевченко и не пропускает к ней людей.

По информации правоохранителей, монумент, то ли площадь заминированы и ведутся мероприятия по поиску взрывчатки.

Вместе с тем, желающих отметить декоммунизированный праздник собралось всего немного, около десятка человек.

 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП