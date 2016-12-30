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﻿2016-12-30, 17:26
4 миллиона от Одесского облсовета - на мелкий ремонт дорог

Автомобильную дорогу общего пользования государственного значения Т-16-27 «Тарутино - Арциз - Татарбунары» будет отремонтировано.

 Из областного бюджета было выделено 4 млн. гривен на текущий мелкий ремонт.

Автомобильная дорога имеет особое значение для транспортного сообщения области и более 14 км дороги находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует ремонта долгие годы. На проезжей части наблюдается колейность, выжим, разрушения кромки проезжей части, значительная ямы. Ею каждый день проезжают десятки машин и рейсовые автобусы.

Ремонт дороги начат, уже отремонтировано 10 км. Бригада работников подрядной организации из 15 человек и день, и ночь работает не покладая рук. Работы планируется завершить до конца недели.

Депутаты областного совета Александр Кащи и Иван Кюссе лично проконтролировали ход ремонтных работ и убедились в их качестве.

«Ремонт дорог - это хороший пример сотрудничества областной, местной власти и депутатов всех уровней в плане создания условий для комфортного проживания общины. Это реальный шаг в решении наиболее актуальных проблем сельских жителей. С качественными дорогами к нашему региону будут привлечены новые инвестиции », - отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.


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