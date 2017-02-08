2017-02-08, 14:49

9 февраля в Воронцовском дворце одесситы выбирают лучших

9 февраля 2017 года с 14:00 до 17:00 состоится отборочный этап в номинациях «Вокалист года», «Вокалистка года» и «Музыкальный коллектив года» в Большом зале Воронцовского дворца (г. Одесса, Воронцовский переулок, 2Д).

В премии "Творча молодь Одещини 2017" принимают участие молодые люди в возрасте до 35 лет в следующих номинациях:

- КВНщик года;

- Команда КВН года;

- Вокалист года;

- Вокалистка года;

- Музыкальный коллектив года;

- DJ года;

- Ведущий года;

- Танцор года;

- Танцевальный коллектив года;

- Хореограф года;

- Спортсмен года;

- Спортивная команда года;

- Handmade мастер года;

- Фотограф года;

- Художник года;

- Поэт года;

- Режиссер года;

- Дизайнер года;

- Нестандартное творчество года;

- Флешмоб года;

- Волонтер года;

- Открытие года;

- Творческий человек года;

- Творческий проект года;

- Прорыв года среди молодежных организаций;

- Организация года.

Организатором выступила Одесская молодёжная организация "ЛАЙТ". Премия проходит при поддержке Председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского и Департамента образования и науки Одесского городского совета.

Цель проекта:

- поощрение юных и полных амбиций творческих людей;

- возможность дать молодым талантам новый толчок в работе над собой;

- популяризация культурной жизни среди молодежи Одесского региона.

Победителей в номинациях ожидают грамоты, кубки и подарки.

Проект проходит в три этапа:

1 этап - Подача заявок (до 15 января 2017 года);

2 этап - Отбор дипломантов (с 15 января по 15 февраля 2017 года члены жюри отбирают по 5 дипломантов в каждой номинации);

3 этап - Церемония награждения (22 февраль 2017 года в 16:00 в Большом зале Одесской областной филармонии - награждение дипломантов и победителей в каждой номинации).