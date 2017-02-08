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2017-02-08, 14:49
9 февраля в Воронцовском дворце одесситы выбирают лучших
9 февраля 2017 года с 14:00 до 17:00 состоится отборочный этап в номинациях «Вокалист года», «Вокалистка года» и «Музыкальный коллектив года» в Большом зале Воронцовского дворца (г. Одесса, Воронцовский переулок, 2Д).
В премии "Творча молодь Одещини 2017" принимают участие молодые люди в возрасте до 35 лет в следующих номинациях:
- КВНщик года;
- Команда КВН года;
- Вокалист года;
- Вокалистка года;
- Музыкальный коллектив года;
- DJ года;
- Ведущий года;
- Танцор года;
- Танцевальный коллектив года;
- Хореограф года;
- Спортсмен года;
- Спортивная команда года;
- Handmade мастер года;
- Фотограф года;
- Художник года;
- Поэт года;
- Режиссер года;
- Дизайнер года;
- Нестандартное творчество года;
- Флешмоб года;
- Волонтер года;
- Открытие года;
- Творческий человек года;
- Творческий проект года;
- Прорыв года среди молодежных организаций;
- Организация года.
Организатором выступила Одесская молодёжная организация "ЛАЙТ". Премия проходит при поддержке Председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского и Департамента образования и науки Одесского городского совета.
Цель проекта:
- поощрение юных и полных амбиций творческих людей;
- возможность дать молодым талантам новый толчок в работе над собой;
- популяризация культурной жизни среди молодежи Одесского региона.
Победителей в номинациях ожидают грамоты, кубки и подарки.
Проект проходит в три этапа:
1 этап - Подача заявок (до 15 января 2017 года);
2 этап - Отбор дипломантов (с 15 января по 15 февраля 2017 года члены жюри отбирают по 5 дипломантов в каждой номинации);
3 этап - Церемония награждения (22 февраль 2017 года в 16:00 в Большом зале Одесской областной филармонии - награждение дипломантов и победителей в каждой номинации).
Ссылки на официальные страницы:
https://vk.com/creative_young_odessa_2017
https://vk.com/light.odessa
https://www.facebook.com/LIGHT.odessa/
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