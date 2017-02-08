Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Февраля
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-08, 14:49
9 февраля в Воронцовском дворце одесситы выбирают лучших

9 февраля 2017 года с 14:00 до 17:00 состоится отборочный этап в номинациях «Вокалист года», «Вокалистка года» и «Музыкальный коллектив года» в Большом зале Воронцовского дворца (г. Одесса, Воронцовский переулок, 2Д). 

В премии "Творча молодь Одещини 2017" принимают участие молодые люди в возрасте до 35 лет в следующих номинациях: 

- КВНщик года; 

- Команда КВН года; 

- Вокалист года; 

- Вокалистка года; 

- Музыкальный коллектив года; 

- DJ года; 

- Ведущий года; 

- Танцор года; 

- Танцевальный коллектив года; 

- Хореограф года; 

- Спортсмен года; 

- Спортивная команда года; 

- Handmade мастер года; 

- Фотограф года; 

- Художник года; 

- Поэт года; 

- Режиссер года; 

- Дизайнер года; 

- Нестандартное творчество года; 

- Флешмоб года; 

- Волонтер года; 

- Открытие года; 

- Творческий человек года; 

- Творческий проект года; 

- Прорыв года среди молодежных организаций; 

- Организация года. 

Организатором выступила Одесская молодёжная организация "ЛАЙТ". Премия проходит при поддержке Председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского и Департамента образования и науки Одесского городского совета.  

Цель проекта: 

- поощрение юных и полных амбиций творческих людей; 

- возможность дать молодым талантам новый толчок в работе над собой; 

- популяризация культурной жизни среди молодежи Одесского региона. 

Победителей в номинациях ожидают грамоты, кубки и подарки. 

Проект проходит в три этапа: 

1 этап - Подача заявок (до 15 января 2017 года); 

2 этап - Отбор дипломантов (с 15 января по 15 февраля 2017 года члены жюри отбирают по 5 дипломантов в каждой номинации); 

3 этап - Церемония награждения (22 февраль 2017 года в 16:00 в Большом зале Одесской областной филармонии - награждение дипломантов и победителей в каждой номинации). 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП