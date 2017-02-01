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2017-02-01, 18:30
А говорили под Одессой - учения: обстрелян самолет ВМС Украины Ан-26 (ФОТО)
Сегодня над Одесским газовым месторождением в Черном море был обстрелян самолет Военно-морских сил Украины Ан-26.
Украинские власти обвинили в обстреле невооруженного самолета Россию. Подробностями поделился пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко:
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