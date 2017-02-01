

﻿ 2017-02-01, 18:30 А говорили под Одессой - учения: обстрелян самолет ВМС Украины Ан-26 (ФОТО) Сегодня над Одесским газовым месторождением в Черном море был обстрелян самолет Военно-морских сил Украины Ан-26.



Был поврежден корпус, а экипаж, к счастью, не пострадал. Как стало известно, по самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской Федерации.



Кроме этого, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. С борта МПК применялись также сигнальные ракеты.







Украинские власти обвинили в обстреле невооруженного самолета Россию. Подробностями поделился пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко:

Украинские власти обвинили в обстреле невооруженного самолета Россию. Подробностями поделился пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко:



Без паники: под Одессой - учения!

Под Одессой - воюют! Напомним, что в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря продолжаются учения сил и войск ВМС ВС Украины. К учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто-и бронетехника. Напомним, что в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря продолжаются учения сил и войск ВМС ВС Украины. К учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто-и бронетехника.

