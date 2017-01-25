2017-01-25, 15:21

А судьи кто: у кого дом в Одессе круче? (ВИДЕО)

СМИ задались резонным вопросом: как глава одесского Апелляционного суда Григорий Колесников построил дом площадью 1 400 кв. метров и стоимостью 100 миллионов, при доходе в 282 тысяч 957 гривен (именно такая сумма указана в декларации судьи) ?

Об этом пишет «Полиграф».

К тому же, дом судьи Колесникова расположен в коттеджном поселке Совиньоне растянувшемся вдоль побережья Черного моря и находящемся в 18 км от центра города. По своему богатству, роскоши и контингенту поселок не уступает столичной Конча-Заспе.

Конечно, дома по соседству с Колесниковым, стартуют от скромных 1.500.000 $ и выше. Так что, соседи у судьи достойные, а на общем роскошном фоне и его дворец не выглядит уж слишком пошло.

Но, вернемся к доходам служителя Фемиды. За 2014 год Григорий Колесников задекларировал два земельных участка, площадь которых составляет 901 и 1 тысячу кв. м. Один из участков, тот, что поменьше, он получил на без платной основе, другой – арендует за 147 грн. Да, да, именно за 147 грн! Об этом свидетельствует декларация судьи. В свою декларацию Колесников внес две квартиры, площадь которых – 34,7 и 100 кв. м, и авто «Volkswagen Tiguan» 2014 года выпуска за 549 тысяч 700, которое он приобрел в кредит.

«Каким же образом судье удалось скрыть все свое имущество, в том числе и 10 га земли в Одессе, а также полученные им со скандалом в частную собственность земельные участки у моря в поселке городского типа Затока Белгород-Днестровского района в Одесской области? Схема, как всегда, простая: официально Колесников разведен, а потому весь груз многомиллионного имущества его экс-супруга, которая по факту и дальше живет с бедным судьей, взяла полностью на себя», — написали журналисты издания.