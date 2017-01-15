Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Января
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-15, 15:00
Аккерманскую крепость залили (ФОТО)

Кандидат исторических наук Андрей Красножон сообщил, что в эти выходные завершилась заливка последней крепежной опоры под просевший фундамент башни № 2 в Аккерманской крепости.

По его словам, данные противоаварийные работы не были запланированы и начались в экстренном порядке сразу после появления первых признаков просадки башни, под непосредственном контролем в том числе и Анатолия Урбанского.

Таким образом, завершен наиболее ответственный и трудоемкий этап процесса, который начат с октября 2016 года.

 

"Впоследствии фасад планируется окончательно закрепить специальными анкерами, спрятав эстетически неприемлемые металлические элементы в кладку. Но исправить вывал и вернуть кладку на место уже невозможно (спасибо "папередникам", которые несколько лет назад, при ремонте этого участка крепости заложили причины сегодняшних последствий). На другой стройплощадке, под Северной стеной, уже окончено свайное поле. Под аварийную, самую небезопасную часть сохранившегося участка стены, уже подведено бетонное основание. Если так и дальше пойдет, к концу лета закончат" - поделился в Фэйсбуке Андрей Красножон.

 

 
 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП