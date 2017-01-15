2017-01-15, 15:00

Аккерманскую крепость залили (ФОТО)

Кандидат исторических наук Андрей Красножон сообщил, что в эти выходные завершилась заливка последней крепежной опоры под просевший фундамент башни № 2 в Аккерманской крепости.

По его словам, данные противоаварийные работы не были запланированы и начались в экстренном порядке сразу после появления первых признаков просадки башни, под непосредственном контролем в том числе и Анатолия Урбанского.

Таким образом, завершен наиболее ответственный и трудоемкий этап процесса, который начат с октября 2016 года.







"Впоследствии фасад планируется окончательно закрепить специальными анкерами, спрятав эстетически неприемлемые металлические элементы в кладку. Но исправить вывал и вернуть кладку на место уже невозможно (спасибо "папередникам", которые несколько лет назад, при ремонте этого участка крепости заложили причины сегодняшних последствий). На другой стройплощадке, под Северной стеной, уже окончено свайное поле. Под аварийную, самую небезопасную часть сохранившегося участка стены, уже подведено бетонное основание. Если так и дальше пойдет, к концу лета закончат" - поделился в Фэйсбуке Андрей Красножон.







