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2017-01-15, 15:00
Аккерманскую крепость залили (ФОТО)
Кандидат исторических наук Андрей Красножон сообщил, что в эти выходные завершилась заливка последней крепежной опоры под просевший фундамент башни № 2 в Аккерманской крепости.
По его словам, данные противоаварийные работы не были запланированы и начались в экстренном порядке сразу после появления первых признаков просадки башни, под непосредственном контролем в том числе и Анатолия Урбанского.
Таким образом, завершен наиболее ответственный и трудоемкий этап процесса, который начат с октября 2016 года.
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