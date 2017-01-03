2017-01-03, 15:46

Анатолий Урбанский - о главных событиях и новом губернаторе

В эфире программы «Реальная жизнь» председатель областного совета Анатолий Урбанский рассказал об итогах работы областного совета за 2016.

По его мнению, три основных события для Одесской стали важнейшими в ушедшем году.

Анатолий Урбанский: «Начнем с хронологии: прежде всего - решение вопроса, которое существовало более 30 лет: областной архив переедет в здание на Пироговской, 29. Данное здание отвечает всем условиям для сохранения фондов областного архива, поскольку строилось оно как раз для архива. Будет проведен тендер. Победитель будет осуществлять ремонтные работы. Сегодня областной архив имеет достаточно времени для подготовки к переезду. Я уверен, что мы с коллегами-депутатами приняли сбалансированное решение по этому вопросу. Следующее - строительство и содержание автомобильной дороги государственного значения «Одесса-Рени (на Бухарест)». Ситуация в дорожном хозяйстве Украины и в нашем регионе в частности, сложная. Но я убежден: совместными усилиями мы можем и должны изменить ситуацию коренным образом. Ведь инфраструктурное развитие сегодня является одним из государственных приоритетов. И первые шаги уже сделаны. С этой целью из областного бюджета выделяются средства на реконструкцию дорог районного и местного значения. Большую поддержку Одесская область получила со стороны государства и Президента по строительству автомобильной дороги. Еще одно большое достижение прошлого года - восстановление «большого льда» во Дворце спорта. Областной совет высоко ценит работу СДЮШОР «Льдинка», гордится достижениями юных фигуристов. Восстановление ледовой арены позволило юным спортсменам СДЮШОР «Льдинка» полноценно и бесплатно тренироваться и готовиться к соревнованиям».

На вопрос журналиста,удастся ли Анатолию Урбанскому сработаться с новым губернатором, глава облсовета ответил следующее:

«У меня было с будущим председателем ОГА несколько телефонных разговоров. Уверен, что никаких конфликтов у нас не будет, ведь Максим Степанов - по-настоящему системный и правильный менеджер, который очень необходим Одесской области и её жителям.»