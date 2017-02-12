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2017-02-12, 12:04
Автоновости в Одессе: автомитинг и автомобили всмятку
Редкие выходные в Одессе обходятся без серьезных происшествий.
На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и «скорая помощь», которая госпитализировала водителя BMW с тяжёлыми травмами в больницу.
А в ночь на воскресенье произошло ДТП на 7-й станции Люстдорфской дороги,сообщают очевидцы происшествия.
Водитель автомобиля «Toyota», двигаясь на большой скорости, не справился с управлением и «влетел» в разделительный круг. Машина получила значительные повреждения – она даже лишилась задних колёс.
По словам очевидцев аварии, водитель находился в нетрезвом состоянии.
Тем временем, в Черноморске прошел автомитинг, с участием атомобилей с иностранными номерами, на котором жители Черноморска и Одессы требовали от Верховной Рады принять законопроект 5567, регулирующий использование машин с иностранными номерами.
Рассмотрение этого вопроса запланировано на конец февраля. Если депутаты не проголосуют за законопроект 5567, владельцы автомобилей с иностранными номерами обещают митинговать и дальше.
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