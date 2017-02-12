2017-02-12, 12:04

Автоновости в Одессе: автомитинг и автомобили всмятку

Редкие выходные в Одессе обходятся без серьезных происшествий.



Так в субботу, возле автовокзала, автомобиль марки «BMW» двигался со стороны улицы Парковой и по неустановленной причине выехал на «встречку», где совершил столкновение с автомобилем «Acura», который двигался во встречном направлении.



Оба транспортных средства с серьёзными механическими повреждениями.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и «скорая помощь», которая госпитализировала водителя BMW с тяжёлыми травмами в больницу.







А в ночь на воскресенье произошло ДТП на 7-й станции Люстдорфской дороги,сообщают очевидцы происшествия.

Водитель автомобиля «Toyota», двигаясь на большой скорости, не справился с управлением и «влетел» в разделительный круг. Машина получила значительные повреждения – она даже лишилась задних колёс.

По словам очевидцев аварии, водитель находился в нетрезвом состоянии.

Тем временем, в Черноморске прошел автомитинг, с участием атомобилей с иностранными номерами, на котором жители Черноморска и Одессы требовали от Верховной Рады принять законопроект 5567, регулирующий использование машин с иностранными номерами.



Подобные акции прокатились уже по всей Украине.

Рассмотрение этого вопроса запланировано на конец февраля. Если депутаты не проголосуют за законопроект 5567, владельцы автомобилей с иностранными номерами обещают митинговать и дальше.



