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﻿2017-01-19, 17:36
Без паники: под Одессой - учения!

Военно-морские силы Украины на текущей неделе начнут проводить на территории Одесской области военные учения.

В рамках комплексных тренировок по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на дорогах и другие мероприятия,  сообщает пресс-центр ВМС ВСУ.

Жителей области просят сохранять спокойствие при виде военных и техники, не создавать подразделениям лишних трудностей, а также с понимаем отнестись к временным неудобствам.

Блокпосты на дорогах и военная техника: в Одесской области начались учения ВМС Украины

Также пресс-центр командования ВМС ВСУ в четверг на официальной странице в Фейсбук опровергает информацию, распространенную в некоторых региональных СМИ, о якобы невозможности выполнения задач по назначению кораблями и катерами ВМС из-за ледового покрова морского участка в Практической гавани.

"Пресс-центр командования уполномочен заявить, что данное утверждение не соответствует действительности. Так, в указанной части моря наблюдается нагромождение битого льда, что может создать впечатление якобы целостного покрова.

На самом деле это - к разочарованию "знатоков вопросам навигации"- только ледовая каша, то есть совокупность битого льда, который не представляет угрозы для выхода кораблей в море", - сказано в сообщении.

 


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