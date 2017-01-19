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2017-01-19, 17:36
Без паники: под Одессой - учения!
Военно-морские силы Украины на текущей неделе начнут проводить на территории Одесской области военные учения.
В рамках комплексных тренировок по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на дорогах и другие мероприятия, сообщает пресс-центр ВМС ВСУ.
Жителей области просят сохранять спокойствие при виде военных и техники, не создавать подразделениям лишних трудностей, а также с понимаем отнестись к временным неудобствам.
"Пресс-центр командования уполномочен заявить, что данное утверждение не соответствует действительности. Так, в указанной части моря наблюдается нагромождение битого льда, что может создать впечатление якобы целостного покрова.
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