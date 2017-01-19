2017-01-19, 17:36

Без паники: под Одессой - учения!

Военно-морские силы Украины на текущей неделе начнут проводить на территории Одесской области военные учения.

В рамках комплексных тренировок по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на дорогах и другие мероприятия, сообщает пресс-центр ВМС ВСУ.

Жителей области просят сохранять спокойствие при виде военных и техники, не создавать подразделениям лишних трудностей, а также с понимаем отнестись к временным неудобствам.







Также пресс-центр командования ВМС ВСУ в четверг на официальной странице в Фейсбук опровергает информацию, распространенную в некоторых региональных СМИ, о якобы невозможности выполнения задач по назначению кораблями и катерами ВМС из-за ледового покрова морского участка в Практической гавани.