2017-02-06, 10:36

Без претензий: глава одесского Правого сектора складывает полномочия

Сергей Стерненко принял решение о сложении с себя полномочий главы областной организации «Правый сектор», а также о выходе из рядов «правосеков».

На своей странице в Facebook глава областной организации «Правый сектор» Сергей Стерненко сообщил о сложении с себя полномочий и выходе из рядов «правосеков». Добавим, что вчера этой ячейке исполнилось 3 года.

«Такой шаг делаю, оставляя уважение к тем, с кем приходилось работать эти годы, и не имея ни к кому никаких претензий. Просто в жизни каждого человека наступает момент, когда для начала чего-то, нового нужно оставить то, что было важной частью твоей жизни», - сообщил Стерненко и добавил, что не собирается прекращать общественную деятельность.

Одессие активисты провели зачистку перед российским посольством

Одесса: Правый сектор всегда прав?

Орлов-на свободе, Стерненко- не доволен

Напомним, ранее Сергей Стерненко отчитался о проделанной в ночь на 28 декабря уборке возле российского посольства.



