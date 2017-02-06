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St.Diamond

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-06, 10:36
Без претензий: глава одесского Правого сектора складывает полномочия

Сергей Стерненко принял решение о сложении с себя полномочий главы областной организации «Правый сектор», а также о выходе из рядов «правосеков».

На своей странице в Facebook глава областной организации «Правый сектор» Сергей Стерненко сообщил о сложении с себя полномочий и выходе из рядов «правосеков». Добавим, что вчера этой ячейке исполнилось 3 года.

«Такой шаг делаю, оставляя уважение к тем, с кем приходилось работать эти годы, и не имея ни к кому никаких претензий. Просто в жизни каждого человека наступает момент, когда для начала чего-то, нового нужно оставить то, что было важной частью твоей жизни», - сообщил Стерненко и добавил, что не собирается прекращать общественную деятельность.

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Напомним, ранее Сергей Стерненко отчитался о проделанной в ночь на 28 декабря уборке возле российского посольства.

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