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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-01, 11:40
Безработных в Одессе привлекут к общественным работам

В Департаменте труда и соцполитики организовывают временную занятость безработных на общественных работах.

Как сообщает Одесская мэрия, в 2017 году на проведение общественных работ в бюджете города предусмотрено финансирование в размере 200,0 тыс. грн. и дополнительно 200,0 тыс. грн. из Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, которые будут проходить:

- в КУ «Одесский зоологический парк общегосударственного значения» и КП «Парки Одессы (подсобные работы на объектах социальной и культурной сфер); 

- в КУ «Центр реабилитации лиц с проблемами психофизического развития» (уход за инвалидами); 

- в районных управлениях социальной защиты населения (работы, связанные с документированием назначения жилищных субсидий). 

Помимо пособия по безработице, участник работ временного характера получает заработную плату, которая не может быть меньше минимальной заработной платы по Украине (3200,0 грн.) и начисляется пропорционально отработанному времени. На период участия в общественных работах на безработных распространяются все права и социальные гарантии, предусмотренные для работающих граждан. Также сохраняется страховой стаж, имеющий первостепенное значение при определении права на пенсию и некоторых других видов социальной помощи. 

Кроме того, такие работы дают возможность безработным, которые находились долгое время в состоянии поиска работы, пройти трудовую адаптацию, найти для себя новое направление профессиональной деятельности и заявить себя как работника на новом предприятии. 

Дополнительную информацию о проведении общественных и других работ временного характера можно получить в Одесской службе занятости: 

- ул. Генерала Петрова, 22 б, тел. 705-50-31; 

- пр-кт Добровольского, 145 а, тел. 705-16-45. 


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