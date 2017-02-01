2017-02-01, 11:40

Безработных в Одессе привлекут к общественным работам

В Департаменте труда и соцполитики организовывают временную занятость безработных на общественных работах.

Как сообщает Одесская мэрия, в 2017 году на проведение общественных работ в бюджете города предусмотрено финансирование в размере 200,0 тыс. грн. и дополнительно 200,0 тыс. грн. из Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, которые будут проходить:

- в КУ «Одесский зоологический парк общегосударственного значения» и КП «Парки Одессы (подсобные работы на объектах социальной и культурной сфер);

- в КУ «Центр реабилитации лиц с проблемами психофизического развития» (уход за инвалидами);

- в районных управлениях социальной защиты населения (работы, связанные с документированием назначения жилищных субсидий).

Помимо пособия по безработице, участник работ временного характера получает заработную плату, которая не может быть меньше минимальной заработной платы по Украине (3200,0 грн.) и начисляется пропорционально отработанному времени. На период участия в общественных работах на безработных распространяются все права и социальные гарантии, предусмотренные для работающих граждан. Также сохраняется страховой стаж, имеющий первостепенное значение при определении права на пенсию и некоторых других видов социальной помощи.

Кроме того, такие работы дают возможность безработным, которые находились долгое время в состоянии поиска работы, пройти трудовую адаптацию, найти для себя новое направление профессиональной деятельности и заявить себя как работника на новом предприятии.

Дополнительную информацию о проведении общественных и других работ временного характера можно получить в Одесской службе занятости:

- ул. Генерала Петрова, 22 б, тел. 705-50-31;

- пр-кт Добровольского, 145 а, тел. 705-16-45.