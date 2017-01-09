2017-01-09, 14:18

Битва с непогодой в Одессе повлекла человеческие жертвы

Сотрудники коммунальных служб проявляют настоящий героизм, вызволяя из снежного плена пострадавших, ценою своего здоровья и жизни.



Сегодня ночью погиб из-за сердечной недостаточности сотрудник службы автомобильных дорог Украины в Одесской области.

По данным Одеской областной администрации, трагедия произошла в ходе спасательной операции в районе села Холмское под Татарбунарами, где проходит дорога М-15 «Одесса — Рени». В Госслужбе автомобильных дорог подтвердили гибель сотрудника. Там сообщили, что он умер во время пересменки. Проводится расследование.



Ранее, служащий Измаильского пограничного отряда насмерть замерз в Килийском районе Одесской области 7 января.



Об этом сообщил в Facebook глава Килийского райсовета Павел Бойченко.пограничник 1995 года рождения 7 января решил пешком дойти к родственникам из Килии в поселок Шевченково. После этого связь с мужчиной была утеряна.

"Его тело обнаружено в районе бывшего кирпичного завода в полутора км. от Шевченково. Все обстоятельства устанавливаются. Родным и близким выражаем соболезнования", — написал глава районного совета на своей странице в соцсети.

Спасение под Одессой: бульдозер доставляли ночью по ЖД дороге (ФОТО)

Кроме того местные СМИ сообщают, что в Спасском получил обморожение обеих рук сотрудник ДСНС. Всего на этом участке трассы попали в снежный плен 50 машин. Водителей и пассажиров спасли.





Еще как минимум два человека во время расчистки дорог в области получили травмы.

Глава Измаильской райгосадминистрации Валентин Стойков рассказал, что житель Измаила, машинист бульдозера, расчищая трассу, сломал ногу.



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