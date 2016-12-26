2016-12-26, 12:06

Битва титанов в Одессе: что не поделили Бобровская и Урбанский? (ВИДЕО)

В Одессе продолжается война между обладминистрацией и облсоветом.



Утро понедельника началось со скандала. Был спилен турникет, который установили в субботу для отслеживания прогулов и посещаемости чиновников. Его установка была утверждена на последней сессии облсовета.



Одесский облсовет: отлов прогульщиков за 145 тысяч гривен

Ранее, коммунальная организация «Областная служба эксплуатации административных зданий» объявила тендер на приобретение системы контроля доступа в административное здание Одесского областного совета (здесь же находится и областная государственная администрация) на проспекте Шевченко, 4. Благодаря турникетам решили вести учет рабочего времени, так как система будет отслеживать все опоздания, прогулы и показывать присутствующих и отсутствующих на данный момент работников.

Однако, как заявила сегодня временно исполняющая обязанности главы области Соломия Бобровская, конструкцию установили в тайне от обладминистрации.

«Я была потрясена сегодня, когда пыталась пройти на работу. От кого они хотят спрятаться? От волонтеров, активистов, журналистов, одесситов или от туристов ?! Что будет следующим шагом? Забор вокруг здания, как в Верховной Раде во времена Януковича ?!



Есть в областном совете 70 маленьких януковичей, у которых только одна цель - договариваться и воровать, договариваться и воровать», - заявила Бобровская. По ее приказу рабочие срезали турникет.

В свою очередь,глава областного совета Анатолий Урбанский сказал, что конструкция стоит 300 тысяч гривен и пообещал обратиться в полицию.

Бюджет Одесской области будут оспаривать в суде

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Напомним, ранее Бобровская заявила, что проект бюджета, который вынесли на голосование депутатов областного совета, отличается от подготовленного Одесской ОГА и его будут оспаривать в суде.

По ее словам, многие решения сессии, также как и бюджет, не прошли необходимую процедуру согласования, а депутаты якобы не знали, за какой именно документ голосуют.







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