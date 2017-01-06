

﻿ 2017-01-06, 15:20 Бобровская - о ситуации в Одесской области И.о. председателя облгосадминистрации Соломия Бобровская обрисовала ситуацию по Одесской области в связи с непогодой. Она сообщила, что владельцам автостанций области поручено остановить отправления автобусов пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования. В области всего работает - 75 едниц техники. Из них: КДМ (пескоразбрасыватели) - 33 ед., тракторов - 20 ед., автогрейдер - 5 ед., огружчик - 17 ед. и 93 работника. В режиме ожидания находится - 66 единиц техники. Обесточены 17 населенных пунктов в 6 районах области: Измаильськом -2 населенных пункта, - Килийском - 1 населенный пункт, Ренийском - 1 населенный пункт, Сиротском - 2 населенных пункта, Татарбунарском - 5 населенных пунктов, Ивановском - 6 населенных пунктов . По восстановлению электроснабжения от ПАО «ЭК«Одессаоблэнерго» работает 28 бригад и 32 единицы техники.

В данной ситуации хуже всего пришлось жителям юга Одесской области. В областном центре отключено 9 трансформаторных подстанций. Без света остались жители Фонтана, с 14-й по 16-ю станцию. Четыре пассажирских автобуса и несколько легковых авто застряли в снежных заносах в районе села Кирнички Измаильского района Одесской области. Сообщается, что среди находящихся в снежном плену есть дети. В настоящее время к засыпанным авто пробивается спецтехника.

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