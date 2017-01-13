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2017-01-13, 12:12
Бобровская: Порошенко воспользовался случаем оболгать деятельность нашей команды
В четверг во время своего визита в Одессу президент Украины Петр Порошенко не только официально представил нового губернатора Максима Степанова, но и дал оценку работе предыдущей команды.
Текст заявления Бобровская выложила на собственной страничке в Фейсбуке.
"Хочу лишь прокомментировать «объективную» аналитику, которую вы позволили себе озвучить во время представления нового председателя Одесской ОГА. Не имеет значения, Вы сознательно говорили неправду, чтобы манипулировать мнением общества или просто воспользовались случаем оболгать деятельность нашей команды, чтобы поквитаться с политическими оппонентами.
Во-первых, общий фонд финансирования дорог в Одесской области на 2016 год по плану составил 1174000000. Грн. Частично этот фонд должны были составить кредитные средства, частично средства направлены из таможни и тому подобное. Из них только 364 млн. Грн. - Это государственный бюджет. По состоянию на 31 декабря 2016 работ на средства из государственного бюджета выполнен на 354 млн грн. Из государственного фонда регионального развития на дороги поступило 134 млн грн и все они использованы.
Всего было отремонтировано 152 км дорог. Объем выполненных в 2016 году дорожных работ в Одесской области оказался самым высоким в стране и составил более 10% от общего!
Во-вторых, по субсидиям. Эту тему не знает теперь разве что ленивый. Даже вице-премьеры признают, что в Одессе невозможно достичь заоблачного плана по выдаче субсидий. Не говоря уже о самой абсурдности борьбы за выполнение планов по охвату субсидиями, вместо реализации мероприятий, способствующих росту благосостояния украинский. Но и здесь прибегли ко лжи, сообщив, что субсидии получает лишь 17% семей области. Хотя в реальности, этот показатель составляет 34%.
Это только два конкретных случая, когда было озвучино неправду. Конечно, Вы этих данных не знаете и не озвучите. Ваш тон от начала представления, Ваши насмешки над Центром обслуживания граждан в Одессе, над достижениями в борьбе с коррупцией на таможне, свидетельствуют о том, что Вы и не собирались быть объективным и беспристрастным в оценке результатов нашей работы.
Вы также упоминали о якобы увеличение уровня преступности в Одесской области, но осмелюсь сказать, что при нашей команде ни один известный криминальный авторитет не осмеливался возвращаться в Одессу, что произошло в конце декабря.
Нашей команде удалось немало, но и многие из запланированного мы не смогли реализовать. Однако могу с уверенностью сказать, что горжусь своей работе. Ни разу в принятии решения мной не руководили желание личного обогащения или прикрытие откровенных негодяев. И благодарности от простых людей, волонтеров, воинов, общественных активистов, экологов для меня вчера была показателем.
Мне было обидно видеть президента, который весь свой визит свел к низменным насмешкам, ложной критике и сведению личных счетов. Президента, который уклоняется от открытой дискуссии. Президента, который забыл о таких принципах как честность и справедливость, а стратегические вопросы вообще отбросил на задворки своих приоритетов", - обратилась к президенту Порошенко Соломия Бобровская.
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