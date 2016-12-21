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﻿2016-12-21, 17:19
Большинство одесских нардепов поддержали сегодня новый бюджет

Сегодня Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2017-й год.

Итоговое голосование состоялось в 4:52  — после бессонной ночи, которую депутаты провели в сессионном зале.

На момент голосования проект бюджета не был обнародован (опубликована лишь его версия от 3 ноября), так что голосовали его «со слов» министра финансов Александра Данилюка, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Парубия. По их словам доходы бюджета в 2017-м году составят 721 миллиард гривен, расходы — 790 миллиардов гривен. В бюджет заложен курс доллара в 27 гривен 20 копеек. Кроме того, проект должен предусматривать повышение минимальной зарплаты вдвое — до 3 тыс. 200 гривен. 

Бюджет поддержали и большинство нардепов от Одесской области.

«За» проголосовали все одесские члены парламентской фракции Блока Петра Порошенко «Солидарность»: Алексей Гончаренко, Геннадий Чекита, Александр Урбанский и Дмитрий Голубов.

С таким же единогласием «за» проголосовали их коллеги из «Народного Фронта»: Сергей Фаермарк, Павел Унгурян и Евгений Дейдей.

Также «за» бюджет высказались все одесские нардепы от партии «Возрождение»: Василий Гуляев, Леонид Климов, Антон Киссе, Александр Прессман и Виталий Барвиненко.

Представитель группы «Воля народа» Иван Фурсин также поддержал бюджет на следующий год.

Только трое одесских нардепов не принимали участие в голосовании – представители «Оппозиционного блока» Сергей Кивалов и Николай Скорик и внефракционный Эдуард Матвийчук.


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