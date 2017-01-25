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﻿2017-01-25, 16:30
Более 10 фотохудожников будут создавать книгу-презентацию Одессы

Сегодня председатель областного совета Анатолий Урбанский провел встречу с выдающимися фотохудожниками Олегом Куцько и Сергеем Гуменюком, совместно со своим замом Юрием Димчогло, по созданию фотокниги-презентации Одесской области.

 Присутствующие обсудили технические стороны сотрудничества с каждым районом области, дизайн и содержание книги.

Проект планируется начать в ближайшее время. Над созданием фото проекта будут работать более 10 фотохудожников под руководством Олега Куцкого, Сергея Гуменюка и Бориса Бухмана.

Созданная фотокнига выйдет на английском и украинском языках на 300 страниц. Используя объектив фотоаппарата и возможности фотоискусства мастера с помощью портретной, пейзажной и других видов съемки отобразят жителей, природу, культуру и инфраструктуру каждого уголка Одесской области.




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