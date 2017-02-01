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﻿2017-02-01, 14:27
Болевая точка: в Одессу доставили раненых под Авдеевкой (ФОТО)

Сегодня,1 февраля, в Одесском аэропорту приземлился военный самолет, который доставил тринадцать военнослужащих, получивших ранения во время боёв в районе Авдеевки.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook волонтёр 411-го военного госпиталя Андрей Танцюра, состояние двоих из военных тяжёлое, в то же время у многих – осколочные ранения.

Кареты скорой помощи доставили бойцов в военно-медицинский клинический центр южного региона (411-й госпиталь). 

«Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и передачи их нашим ребятам в госпитале, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании! Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку «Приватбанка»: 5168 7553 6686 5380 Танцюра А.В.«, — обратился волонтер к одесситам.

 

 
 

 

Также сегодня, у здания Одесского облсовета, работает пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей Авдеевки. Машины, загруженные одеждой и продуктами, отправляются из Одессы в 18:00. Гуманитарную помощь собирают по личному указу президента Украины Петра Порошенко. 

  
Напомним, на линии соприкосновения между Донецком и Авдеевкой с 30 января началась резкая эскалация конфликта. Ведется обстрел Авдеевки из всех видов вооружения, включая тяжелые реактивные установки залпового огня и артиллерию.  


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