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2017-02-01, 14:27
Болевая точка: в Одессу доставили раненых под Авдеевкой (ФОТО)
Сегодня,1 февраля, в Одесском аэропорту приземлился военный самолет, который доставил тринадцать военнослужащих, получивших ранения во время боёв в районе Авдеевки.
Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook волонтёр 411-го военного госпиталя Андрей Танцюра, состояние двоих из военных тяжёлое, в то же время у многих – осколочные ранения.
«Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и передачи их нашим ребятам в госпитале, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании! Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку «Приватбанка»: 5168 7553 6686 5380 Танцюра А.В.«, — обратился волонтер к одесситам.
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