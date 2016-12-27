2016-12-27, 18:30

Бойко:о нарушениях в декларациях одесских чиновников заявлено в НАБУ, НАПК и полицию

В ходе круглого стола «Общественность одесской области против коррупции» глава Одесской областной организации КИУ Анатолий Бойко сообщил, что обнаружены нарушения в электронных декларациях 5 глав РГА и 2-х мэров городов Одесской области.

По его словам, обо всех выявленных фактах организация заявила в НАБУ, НАПК и областное Управление полиции.

Например, что касается имущества, то семья мэра Измаила Андрея Абрамченко, например, согласно Реестру прав собственности, владеет долей нежилого помещения общей площадью 2958,5 квадратных метров, а в его декларации площадь объекта указана в размере 299,3 кв м. Глава Ренийской РГА Сергей Билюк «забыл» упомянуть в декларации, что его жена владеет СТО и мойкой. Также в декларациях отсутствует информация о том, что председатель Кодымской РГА вместе с супругой являются учредителями фермы «Агровітан-Е», а жена главы Березовской РГА - основателем и руководителем предприятий «Аптекарь-групп» и «Бон Вояж Групп».

Всего общественники выявили 11 подобных фактов. Анализ деклараций глав Районных государственных администраций Одесской области и мэров городов областного значения осуществлялся в рамках проекта «За добропорядочность должностных лиц и прозрачность решений в Одесской области», которой реализуется Одесской областной организацией ВОО Комитет избирателей Украины при поддержке Программы Развития ООН.





