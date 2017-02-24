2017-02-24, 18:00

Быстрое реагирование: Степанов намерен помочь полиции

Председатель Одесской ОГА Максим Степанов провел встречу с начальником полиции Одесской области Дмитрием Головиным.



Во время этой встречи обсуждался вопрос создания групп быстрого реагирования для обеспечения правопорядка в Одесской области, сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Для защиты граждан не только в центре, на освещенных улицах Одессы, но и в самых отдаленных уголках области, Максим Степанов вышел с инициативой – закупить 77 автомобилей для полицейских за счет средств местного бюджета.

Руководитель областной полиции Дмитрий Головин выразил надежду, что депутаты областного совета на ближайшей сессии также поддержат инициативу главы области и проголосуют за безопасность жителей региона и поддержку полиции.



Скандал с кладбищем патрульных машин в Одессе получил резонанс



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Скажем прямо, дело нужное, однако недавно одесский активист из общественной организации «Безопасный город» Юрий Головчук снял на видео помещение, где хранятся десятки разбитых машин полиции после аварий и опубликовал в соцсети.







Остается надеется, что навыки вождения полицейских авто выйдут на новый профессиональный уровень.