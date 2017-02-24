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﻿2017-02-24, 18:00
Быстрое реагирование: Степанов намерен помочь полиции

Председатель Одесской ОГА Максим Степанов провел встречу с начальником полиции Одесской области Дмитрием Головиным.

Во время этой встречи обсуждался вопрос создания групп быстрого реагирования для обеспечения правопорядка в Одесской области, сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Для защиты граждан не только в центре, на освещенных улицах Одессы, но и в самых отдаленных уголках области, Максим Степанов вышел с инициативой – закупить 77 автомобилей для полицейских за счет средств местного бюджета.

Руководитель областной полиции Дмитрий Головин выразил надежду, что депутаты областного совета на ближайшей сессии также поддержат инициативу главы области и проголосуют за безопасность жителей региона и поддержку полиции.

Скандал с кладбищем патрульных машин в Одессе получил резонанс

Реформа по-одесски: кладбище полицейских машин (видео)

Скажем прямо, дело нужное, однако недавно одесский активист из общественной организации «Безопасный город» Юрий Головчук снял на видео помещение, где хранятся десятки разбитых машин полиции после аварий и опубликовал в соцсети.



Остается надеется, что навыки вождения полицейских авто выйдут на новый профессиональный уровень. 


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