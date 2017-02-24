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2017-02-24, 18:00
Быстрое реагирование: Степанов намерен помочь полиции
Председатель Одесской ОГА Максим Степанов провел встречу с начальником полиции Одесской области Дмитрием Головиным.
Для защиты граждан не только в центре, на освещенных улицах Одессы, но и в самых отдаленных уголках области, Максим Степанов вышел с инициативой – закупить 77 автомобилей для полицейских за счет средств местного бюджета.
Руководитель областной полиции Дмитрий Головин выразил надежду, что депутаты областного совета на ближайшей сессии также поддержат инициативу главы области и проголосуют за безопасность жителей региона и поддержку полиции.
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