2016-12-24, 15:05

Бюджет Одесской области будут оспаривать в суде

Последняя в уходящем году сессия Одесского областного совета закончилась скандалом.

Якобы Департамент финансов Одесской обладминистрации не согласовал и не дал заключения о будущем бюджете.

Теперь, как заявила пока еще и.о. губернатора Соломия Бобровская, такое нарушение Бюджетного кодекса чиновники обладминистрации намерены оспаривать в суде.



Т.е. проект бюджета, который вынесли на голосование депутатов областного совета, отличается от подготовленного Одесской ОГА.



По ее словам, многие решения сессии, также как и бюджет, не прошли необходимую процедуру согласования, а депутаты якобы не знали, за какой именно документ голосуют.

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Напомним, доходы бюджета планируются в размере более 7 миллиардов 750 миллионов гривень, расходы – на 4 миллиона гривень меньше. Бюджет развития составляет 77 млн. 887,5 тыс. грн. В бюджете предусмотрен как профицит в сумме более 21,25 млн. грн., так и дефицит – более 20,25 млн.грн.

Для сравнения: в прошлом году облсовет утвердил доходы бюджета на уровне 5,667 миллиарда.