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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-24, 15:05
Бюджет Одесской области будут оспаривать в суде

Последняя в уходящем году сессия Одесского областного совета закончилась скандалом.

Якобы Департамент финансов Одесской обладминистрации не согласовал и не дал заключения о будущем бюджете.

Теперь, как заявила пока еще и.о. губернатора Соломия Бобровская, такое  нарушение Бюджетного кодекса чиновники обладминистрации намерены оспаривать в суде.

Т.е. проект бюджета, который вынесли на голосование депутатов областного совета, отличается от подготовленного Одесской ОГА.

По ее словам, многие решения сессии, также как и бюджет, не прошли необходимую процедуру согласования, а депутаты якобы не знали, за какой именно документ голосуют.

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Напомним, доходы бюджета планируются в размере более 7 миллиардов 750 миллионов гривень, расходы – на 4 миллиона гривень меньше. Бюджет развития составляет 77 млн. 887,5 тыс. грн. В бюджете предусмотрен как профицит в сумме более 21,25 млн. грн., так и дефицит – более 20,25 млн.грн.

Для сравнения: в прошлом году облсовет утвердил доходы бюджета на уровне 5,667 миллиарда.

 


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