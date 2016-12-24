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2016-12-24, 15:05
Бюджет Одесской области будут оспаривать в суде
Последняя в уходящем году сессия Одесского областного совета закончилась скандалом.
Якобы Департамент финансов Одесской обладминистрации не согласовал и не дал заключения о будущем бюджете.
Теперь, как заявила пока еще и.о. губернатора Соломия Бобровская, такое нарушение Бюджетного кодекса чиновники обладминистрации намерены оспаривать в суде.
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Напомним, доходы бюджета планируются в размере более 7 миллиардов 750 миллионов гривень, расходы – на 4 миллиона гривень меньше. Бюджет развития составляет 77 млн. 887,5 тыс. грн. В бюджете предусмотрен как профицит в сумме более 21,25 млн. грн., так и дефицит – более 20,25 млн.грн.
Для сравнения: в прошлом году облсовет утвердил доходы бюджета на уровне 5,667 миллиарда.
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