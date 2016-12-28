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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-28, 15:15
«Cartier» в Одессе - много и недешево! (ФОТО)

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в Одессе разоблачили доморощенных «ювелиров».

Свои подделки они, заметим, производили совсем не на Малой Арнаутской, как принято шутить в Одессе, а в нежилом помещении на улице Софиевской. Здесь «ювелирщики» наносили на свои украшения торговые знаки таких брендов, как «Barakà», «Damiani», «Cartier» и «Chanel».

При обыске этого помещения правоохранители изъяли оборудование для воспроизведения копий и пробирное клише для клеймения ювелирных изделий, экземпляры продукции, а также 1700 единиц готовых украшений на общую сумму более 5 млн грн.

В прокуратуре уточнили, что дело открыто по заявлению правообладателей брендов.

 

 



 


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