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2016-12-28, 15:15
«Cartier» в Одессе - много и недешево! (ФОТО)
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в Одессе разоблачили доморощенных «ювелиров».
Свои подделки они, заметим, производили совсем не на Малой Арнаутской, как принято шутить в Одессе, а в нежилом помещении на улице Софиевской. Здесь «ювелирщики» наносили на свои украшения торговые знаки таких брендов, как «Barakà», «Damiani», «Cartier» и «Chanel».
При обыске этого помещения правоохранители изъяли оборудование для воспроизведения копий и пробирное клише для клеймения ювелирных изделий, экземпляры продукции, а также 1700 единиц готовых украшений на общую сумму более 5 млн грн.
В прокуратуре уточнили, что дело открыто по заявлению правообладателей брендов.
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