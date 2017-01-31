2017-01-31, 09:56

Цена вопроса на Одесской таможне- 800 долларов (ФОТО)

Заместитель начальника таможенного поста "Черноморск" Одесской таможни задержан во время получения взятки в размере 800 долл. за беспрепятственное оформление двух контейнеров с товарами.

Выяснилось, что в течение 2016 работники таможни искусственно создавали препятствия предпринимателям при оформлении грузов.

Последние были вынуждены растамаживать импортируемые товары в других регионах Украины. За получение груза и его вывоз коммерсанты должны были платить одесским таможенникам «откат», в сумме 2500 долларов США.

Продолжаются следственные действия проводятся 15 обысков по местам работы и проживания должностных лиц Одесской таможни ДФС.









