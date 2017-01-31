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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-31, 09:56
Цена вопроса на Одесской таможне- 800 долларов (ФОТО)

Заместитель начальника таможенного поста "Черноморск" Одесской таможни задержан во время получения взятки в размере 800 долл. за беспрепятственное оформление двух контейнеров с товарами.

Выяснилось, что в течение 2016 работники таможни искусственно создавали препятствия предпринимателям при оформлении грузов. 

Последние были вынуждены растамаживать импортируемые товары в других регионах Украины. За получение груза и его вывоз коммерсанты должны были платить одесским таможенникам «откат», в сумме 2500 долларов США. 

Продолжаются следственные действия проводятся 15 обысков по местам работы и проживания должностных лиц Одесской таможни ДФС.






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