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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-05, 15:40
Чемпион и тренер - в числе достижений Одесской области

Стали известны ГЕРОИ СПОРТИВНОГО ГОДА. 

Традиционно коллегия управления по делам семьи, молодежи и спорта Одесской облгосадминистрации подвела итоги 2016 года и назвала наиболее отличившихся спортсменов и тренеров Одесской области.

В их числе - представители федерации бокса Одесской области: среди спортсменов - мастер спорта, чемпионом мира по боксу среди студентов - 2016 Валерий Харламов (ФСО «Колос») и среди лучших тренеров - Михаил Серженюк.

Добавим, что в 2016 году Валерий Харламов был удостоен статуэтки «спортивного Оскара» - «Золотой Мангуст»!

Одесситы удостоены двух Спортивных Оскаров! 
Одессит Валерий Харламов взял золото на чемпионате мира 
Одессит пробился в финал чемпионата мира в Таиланде 
Одессит сражается на чемпионате мира среди студентов
Одессит завоевал золото на Международном турнире класса А



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