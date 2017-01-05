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2017-01-05, 15:40
Чемпион и тренер - в числе достижений Одесской области
Стали известны ГЕРОИ СПОРТИВНОГО ГОДА.
Традиционно коллегия управления по делам семьи, молодежи и спорта Одесской облгосадминистрации подвела итоги 2016 года и назвала наиболее отличившихся спортсменов и тренеров Одесской области.
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