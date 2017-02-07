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2017-02-07, 17:16
Черноморский порт ограбили под видом иностранных инвестиций
Фирма, зарегистрированная на граждан России и Грузии, ограбила Черноморский порт на 4 000 000 $
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факт незаконного завладения коммерсантами землями государственного предприятия «Морской торговый порт «Черноморск».
Так установлено, что указанная компания законно арендовала небольшой участок на территории порта. Потом по «содействию» руководства госпредприятия бизнесмены начали строительство комплекса по перевалке зерна.
По оценке экспертов, стоимость противоправно отчужденной земли составляет почти 4 млн долларов.
В рамках уголовного производства, открытого по частям 1, 3 ст. 197-1 и ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины, двум руководителям коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления.
Бизнесмены избегают любых контактов со следствием и скрываются от правосудия. По информации спецслужбы, через европейский офис дельцы организовали сделки по минимизации платежей в украинский бюджет и выводили часть прибыли в «тень».
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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