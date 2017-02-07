2017-02-07, 17:16

Черноморский порт ограбили под видом иностранных инвестиций

Фирма, зарегистрированная на граждан России и Грузии, ограбила Черноморский порт на 4 000 000 $

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факт незаконного завладения коммерсантами землями государственного предприятия «Морской торговый порт «Черноморск».

Так установлено, что указанная компания законно арендовала небольшой участок на территории порта. Потом по «содействию» руководства госпредприятия бизнесмены начали строительство комплекса по перевалке зерна.



При этом они противоправно вышли за арендованные границы на три гектара, которые находились в пользовании порта. Дельцы демонтировали производственные мощности госпредприятия по обслуживанию грузов, чем лишили его возможности осуществлять деятельность и уплачивать платежи в бюджет.

По оценке экспертов, стоимость противоправно отчужденной земли составляет почти 4 млн долларов.







Во время досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали многочисленные факты перечислений бизнесменами средств различных фондов, открытых местными государственными учреждениями и органами самоуправления, чем обеспечили себе их поддержку. После этого чиновники под видом защиты «иностранных инвестиций» блокировали работу контролирующих органов по проверке незаконного строительства на территории порта. Оперативники СБ Украины установили, что реальными владельцами зарегистрированной в Европе коммерческой структуры являются граждане России и Грузии.

В рамках уголовного производства, открытого по частям 1, 3 ст. 197-1 и ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины, двум руководителям коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления.

Бизнесмены избегают любых контактов со следствием и скрываются от правосудия. По информации спецслужбы, через европейский офис дельцы организовали сделки по минимизации платежей в украинский бюджет и выводили часть прибыли в «тень».

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.