2016-12-26, 15:07

Чертову дюжину подпольных казино прикрыли в Одессе за сутки (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе проведения специальной отработки Одессы сотрудники полиции провели санкционированные обыски по некоторым адресам, где, как утверждали одесситы, располагаются подпольные игорные заведения.

В ходе проведения санкционированных обысков в помещениях было изъято: 91 единица системных блоков и мониторов, с помощью которых осуществлялась противоправная деятельность, устройства, обеспечивающие игорную деятельность, сервера, оргтехника, информационные носители, черновые записи, блокноты, листы-чеки, свидетельствующие о незаконной деятельности и другие предметы и документы, имеющие значение для досудебного расследования, в том числе, компьютеры администраторов заведений с паролями доступа к сайтам с азартными играми и базами данных игроков.













"В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, а также принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности организаторов незаконного бизнеса. Согласно действующему законодательству, подобная деятельность наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования", - отметил начальник управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Национальной полиции Украины Алексей Семенцов.



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