Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Декабря
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-26, 15:07
Чертову дюжину подпольных казино прикрыли в Одессе за сутки (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе проведения специальной отработки Одессы сотрудники полиции провели санкционированные обыски по некоторым адресам, где, как утверждали одесситы, располагаются подпольные игорные заведения.

В ходе проведения санкционированных обысков в помещениях было изъято: 91 единица системных блоков и мониторов, с помощью которых осуществлялась противоправная деятельность, устройства, обеспечивающие игорную деятельность, сервера, оргтехника, информационные носители, черновые записи, блокноты, листы-чеки, свидетельствующие о незаконной деятельности и другие предметы и документы, имеющие значение для досудебного расследования, в том числе, компьютеры администраторов заведений с паролями доступа к сайтам с азартными играми и базами данных игроков.

 



 

"В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, а также принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности организаторов незаконного бизнеса. Согласно действующему законодательству, подобная деятельность наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования", - отметил начальник управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Национальной полиции Украины Алексей Семенцов.

СТО в Одессе. Ремонт автомобилей всех марок и классов  

 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП