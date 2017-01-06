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﻿2017-01-06, 17:28
Четверть века рядом с Одесским облсоветом

Газета «Одесские известия» в первых числах января празднует 25 лет с момента выхода первого номера.

Именно 25 лет назад зародилось местное самоуправление в Одесской области, а рядом с ним прошла прошла путь и газета Одесского областного совета.

«Хочу выразить искреннюю благодарность газете, талантливому коллективу редакции за профессиональное, объективное и честное освещение деятельности органов местного самоуправления Одесской области, ответственное отношение к этическому кодексу журналиста. Искренне надеюсь на то, что областной совет вместе с «Одесскими известиями» еще долгие годы будут бок о бок принципиально защищать интересы наших земляков», - обратился к коллективу газеты председатель областного совета Анатолий Урбанский.

Сейчас газета под руководством и.о. главного редактора Владимира Саркисяна во главе с 33 сотрудниками ведет работу по освещению деятельности органов власти и местного самоуправления. Каждый месяц в тираж выходит более 60 000 экземпляров.


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