2017-02-17, 13:10

Чрезвычайно в Одессе: Степанов решал вопрос с энергетиками

Чрезвычайные меры в энергетике, предусмотренные распоряжением Кабинета министров Украины №103-р от 15 февраля 2017 года, вступили в силу с пятницы, 17 февраля.



По этому поводу совещались в Одесской облгосадминистрации.

Пока губернатор Максим Степанов уверяет, что наша область не находится в зоне риска, поскольку не использует в таких количествах антрацитный уголь, а, значит, о веерных отключениях света речи не идет.





Председатель правления ПАО "Одессаоблэнерго" Александр Ниверчук сообщил, что в данное время не было информации об аварийном отключении света у населения. В часы пиковой нагрузки, которая приходится на 19.00, будут сокращать мощность промышленных предприятий. Всего в регионе 422 предприятия и 502 точки учета.

"Если у них есть превышения, тогда мы работаем, чтобы в час вечернего максимума они ограничили свое потребление. Графики аварийного отключения на сегодняшний день не рассматриваются. Но если НЕК "Укренерго" увидит разницу между потреблением и выработкой электроэнергии, возможно введение графика аварийных отключений", — отметил он.

"Отключения промышленных потребителей не означает их полную остановку. Это только ограничения в часы максимальных нагрузок", - ранее заявил помощник председателя правления ПАО "Одессаоблэнерго" Борис Трасован и добавил,что на данный момент рядовым гражданам можно не опасаться веерных отключений, но если обстановка не стабилизируется, то их придётся ввести.

"У нас есть отработанные веерные графики. Они согласованы с областной и городской администрациями, но их применение не мы берем на себя. Мы выполняем команду сверху", - сказал помощник председателя правления ПАО "Одессаоблэнерго".





Отметим, что некоторые известные политологи уверены, что данные меры станут серьезным инструментом борьбы с нелояльными к нынешней власти политиками и олигархами.

"Прежде всего, это элемент шантажа, так как введение чрезвычайного положения в энергетике дает украинской власти огромный набор инструментов, которых ранее у нее не было. К примеру, можно отключать нелояльный бизнес и регионы. Особенно это касается тех, кого власть подозревает в организации блокады на Донбассе, то есть тех олигархов и политические партии, которые задействованы в этом. То есть, все это мы увидим по итогам веерных отключений электроэнергии", - считает политолог Руслан Бортник.