2017-02-03, 12:02

Что делать одесситам с наследством и подарками?

Гражданам, которые в 2016 году получали доходы в результате принятия ими по наследству или в дар средств, имущества, имущественных или неимущественных прав, необходимо подать в орган фискальной службы по месту регистрации декларацию об имущественном состоянии и доходах.

В соответствии со ст.174 Налогового кодекса Украины при налогообложении наследства или подарка применяются такие ставки налога на доходы физических лиц: нулевая ставка, 5%, а также 18%.

По нулевой ставке облагается налогами, в частности, стоимость собственности, полученной от члена семьи первой степени родства (родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные).





Ставка 5% применяется для любого имущества, полученного от лиц, которые не являются членами семьи первой степени родства.

Если же наследство получает наследник от наследодателя-нерезидента или наследник-нерезидент от наследодателя-резидента, ставка налога составляет 18%.

В налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2016 год граждане отображают сумму полученного дохода за отчетный год и определяют налоговое обязательство по налогу на доходы физических лиц в размере указанных ставок и военного сбора 1,5%.

Граждане, которые получили доход в виде наследства или подарка, который облагается налогами по нулевой ставке, не обязаны подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Последний день предоставления декларации за 2016 год для граждан, которые обязаны подать декларации - 3 мая 2017 года.