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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-03, 12:02
Что делать одесситам с наследством и подарками?

Гражданам, которые в 2016 году получали доходы в результате принятия ими по наследству или в дар средств, имущества, имущественных или неимущественных прав, необходимо подать в орган фискальной службы по месту регистрации декларацию об имущественном состоянии и доходах.

В соответствии со ст.174 Налогового кодекса Украины при налогообложении наследства или подарка применяются такие ставки налога на доходы физических лиц: нулевая ставка,  5%, а также  18%.

По нулевой ставке облагается налогами, в частности, стоимость собственности, полученной от члена семьи первой степени родства (родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные).

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Ставка 5% применяется для любого имущества, полученного от лиц, которые не являются членами семьи первой степени родства. 

Если же наследство получает наследник от наследодателя-нерезидента или наследник-нерезидент от наследодателя-резидента, ставка налога составляет 18%. 

В налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2016 год граждане отображают сумму полученного дохода за отчетный год и определяют налоговое обязательство по налогу на доходы физических лиц в размере указанных ставок и военного сбора 1,5%. 

Граждане, которые получили доход в виде наследства или подарка, который облагается налогами по нулевой ставке, не обязаны подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Последний день предоставления декларации за 2016 год для граждан, которые обязаны подать декларации - 3 мая 2017 года.

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