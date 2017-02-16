2017-02-16, 15:38

Что решали Урбанский и Самооборона Одессы?

Председатель областного совета Анатолий Урбанский провел встречу с представителем патриотической организации «Самооборона Одессы» Виталием Кожухарем.

В ходе разговора живо обсуждался вопрос о создании общего патриотического волонтерского центра, который председатель областного совета предложил разместить по адресу: ул. Канатная, 35.

Напомним, что 22 декабря 2016 председатель областного совета провел встречу с представителями волонтерских групп и патриотических организаций. Среди которых - «Корпорация монстров», «Ради мира в Украине», «Волонтерское движение Одессы», «Берегиня», «Черный тюльпан. Одесса »,« Самооборона Одессы »« Свободные люди »,« Добрый самаритянин »« Жизнь для тебя »,« ФРИ »-Одесса,« Общая Цель ».

«Представители всех патриотически волонтерских групп Одесской области совместно подготовят перечень организаций, которые будут размещены в здании на Канатной, 35 и надеюсь на поддержку депутатского корпуса по вопросу получения льгот по арендной плате за пользование имуществом общей собственности территориальных общин области (она составит 1 гривну в год). На следующей встрече, которая пройдет в ближайшее время мы подробно обсудим все нюансы, в том числе по ремонту данного здания », - резюмировал Анатолий Урбанский.

Все озвученные предложения будут обсуждаться на следующей встрече, которая пройдет в более широком формате - с привлечением представителей волонтерских групп и патриотических организаций.



