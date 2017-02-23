2017-02-23, 13:05

Декоммунизированная Одесса или страсти по 23 февраля (ВИДЕО)

Напомним, сегодня с утра в Одессе пытались сорвать митинг в честь 23 февраля в парке Шевченко.

23 февраля в Одессе: Стерненко и заминированный парк Шевченко (ФОТО)



Позже, после того как информация о минировании Аллеи Славы не подтвердилась, начальник управления превентивной деятельности облуправления полиции Иван Ищенко сообщил, что часть территории проверена, поэтому туда пускают людей групами по 5-10 человек.

Сотрудники полиции задержали одну из женщин, пришедших возложить цветы к памятнику.Так, полицейские просили ее снять георгиевскую ленточку, однако она ответила отказом. В результате женщину задержали и составили на нее административный протокол по факту нарушения правопорядка.

«Полиция провела превентивные действия и присекла моменты, которые могли привести к возникновению беспорядков», — прокомментировал Ищенко инцидент с задержанием женщины с георгиевской ленточкой.

На аллеях парка появились и активисты проукраинских организаций, которые вступают в перепалки с пенсионерами и также мешают им пройти к памятнику.





Патриоты назвали сепаратистов "оккупантами", те кричали в сторону патриотов, что они "фашисты".

В момент этого словесного противостояния, одна из активисток "Куликова поля" силой стала прорываться в сторону патриотов через заслон полиции.

Полицейские быстро задержали провокатора и увезли ее в отделение.