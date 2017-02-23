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2017-02-23, 13:05
Декоммунизированная Одесса или страсти по 23 февраля (ВИДЕО)
Напомним, сегодня с утра в Одессе пытались сорвать митинг в честь 23 февраля в парке Шевченко.
23 февраля в Одессе: Стерненко и заминированный парк Шевченко (ФОТО)
Сотрудники полиции задержали одну из женщин, пришедших возложить цветы к памятнику.Так, полицейские просили ее снять георгиевскую ленточку, однако она ответила отказом. В результате женщину задержали и составили на нее административный протокол по факту нарушения правопорядка.
«Полиция провела превентивные действия и присекла моменты, которые могли привести к возникновению беспорядков», — прокомментировал Ищенко инцидент с задержанием женщины с георгиевской ленточкой.
На аллеях парка появились и активисты проукраинских организаций, которые вступают в перепалки с пенсионерами и также мешают им пройти к памятнику.
Патриоты назвали сепаратистов "оккупантами", те кричали в сторону патриотов, что они "фашисты".
В момент этого словесного противостояния, одна из активисток "Куликова поля" силой стала прорываться в сторону патриотов через заслон полиции.
Полицейские быстро задержали провокатора и увезли ее в отделение.
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