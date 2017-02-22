2017-02-22, 14:24

Дело Глуханчука: попытка замять скандал и награждение патрульных (ФОТО)

Председатель Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук посетил ГУНП в Одесской области и лично принес извинение патрульным полицейским за свое поведение в резонансном инциденте, происшедшем в Одессе 11 февраля.

В ходе общения председателя Одесского окружного административного суда с членами экипажа патрульной полиции, О.В. Глуханчук подчеркнул, что очень сожалеет о происшедшем и приносит свои извинения сотрудникам патрульной полиции. Полицейские приняли извинения, подчеркнув отсутствие претензий к судье и то, что они действовали исключительно в рамках закона.

А сегодня, 22 февраля, представители общественных организаций поблагодарили за службу патрульных полицейских, задержавших пьяного судью Глуханчука за рулем.

Пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко сообщила, что административный протокол и видеозапись правонарушения направлены в Приморский районный суд, дело будет рассмотрено 13 марта.

«Судья извинился, и с моральной точки зрения это — хороший поступок, но он не умаляет того, что был нарушен закон», — отметила Алла Марченко.

В свою очередь, руководитель ГУНП в Одесской области генерал полиции 3 ранга Дмитрий Головин, поинтересовавшись у полицейских, не оказывается ли на них давление со стороны господина Глуханчука и получив отрицательный ответ, заверил, что данная ситуация – под его личным контролем.

Напомним, на прошлой неделе интернет взорвало видео, на котором правоохранителями был задержан председатель Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук в нетрезвом состоянии вместе членом исполкома Одесского горсовета Николаем Шурдой.

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