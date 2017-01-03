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﻿2017-01-03, 13:25
Дело о взятке одесских полицейских передано в суд (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе следователи прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении двух бывших сотрудников патрульной полиции по подозрению в вымогательстве и получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Обвинительный акт относительно указанных лиц направлен в Малиновский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Дело для рассмотрения по сути направлено в Малиновский районный суд. По ч. 3 ст. 368 (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) патрульным грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Громкое задержание полицейских в Одессе (видео)

 

Напомним, в июне прошлого года в одесских Черемушках, на улице Гайдара, произошло громкое задержание нескольких патрульных полицейских, во время получения взятки в размере 7 тысяч гривен.

Один из задержанных – старший лейтенант, который до службы в полиции работал сотрудником Госавтоинспекции. Он же является организатором коррупционной схемы. Его напарник ранее в правоохранительных органах не работал.

 

 

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